Политолог Кот: «Заявление о «вине» СССР в освобождении Киева раскрыло нутро Зеленского»

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы вине Советского Союза за освобождение Киева должны услышать люди во всем мире, отметил в интервью ФАН декан факультета медиакоммуникаций МГИК, лидер движения русских украинцев «Парус», политолог и журналист Юрий Кот.

Президент Украины раскритиковал руководство Советского Союза за якобы неправильное освобождение Киева от войск нацистской Германии в 1943 году и напомнил, согласно официальным данным, в битве за Днепр погибли 417 тыс. человек, однако исследования и подсчеты ряда историков говорят, что это количество как минимум вдвое больше и достигает почти миллиона. Кроме того, добавил он, в боях за Киев погибли 240 тыс. солдат и офицеров.

Зеленский также заявил, что из-за действий советской власти в Киеве якобы погибло большое количество местных жителей, так как руководство, по словам Зеленского, хотело освободить город к годовщине Великой Октябрьской революции. По его утверждению, в военных действиях участвовали сотни тысяч местных жителей, которые были плохо вооружены и не имели военной формы. Глава украинского государства выразил мнение, что освобождение столицы УССР — это «история безграничного равнодушия и жестокости руководителей» Советского Союза.

«Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», — резюмировал он.

Федеральное агентство новостей /

Политолог и журналист Юрий Кот в беседе с ФАН отметил, что заявление о так называемой вине Советского Союза в освобождении Киева раскрыло нутро президента Зеленского.

«Судя по тому, какую страну сегодня строит Зеленский со своей бандой из «Квартала-95» и кавээнщиков, конечно, для него нет ничего удивительного в том, что тогда нацисты сжигали людей в печах, расстреливали в Бабьем Яре, а также превращали людей в «ресурсную базу». Для Зеленского это все нормально. Конечно же, его удивляет, как можно было освобождать родную землю. Налицо — полная моральная деградация человека, воспринимающего нацизм как обычное явление, с которым не нужно бороться, которому не надо противостоять. А в его случае — еще и поощрять. Думаю, ему был бы смысл поговорить об этом со своим дедом, который служил в Советской армии и был ее героем. На его могиле, кстати, Зеленский фотографировался перед выборами, таким образом заигрывая с большинством русских людей, живущих на Украине. Сегодня, когда не нужно с ними заигрывать, вылезло его нутро — такого «космополита», которому плевать на родную землю и на родной русский язык», — считает собеседник ФАН.

Политолог выразил надежду на то, что слова Зеленского услышат люди во всем мире и сделают соответствующие выводы.

«Мы с вами понимаем, что Зеленский сегодня себя проявляет как латентный нацист: он оправдывает нацизм во всех его проявлениях. Единственная сила, которая действительно боролась с нацизмом и победила его, — Советская армия. Но теперь мы должны осознать, кто же на самом деле руководит украинской армией, обстреливающей Донбасс. А это человек, который оправдывает нацизм. С другой стоны, надеюсь, что люди, услышав эти слова на Украине и во всем мире, все меньше будут испытывать иллюзий по поводу этого человека, задумаются об освобождении русской земли от нацизма», — резюмировал Юрий Кот.

В украинской столице на улице имени американского сенатора Джона Маккейна установили новое освещение, разработанное американо-украинской компанией ITW Systems. Примечательно, что средства на проект выделили из бюджета Киева, а освоили их, предположительно, иностранцы. Это очень не понравилось киевлянам.