«Милонов-шоу». Как поднять упавшую нравственность?

Шоу Виталия Милонова возвращается! В новом выпуске ведущий расскажет о главных бедах российского общества, а также предложит свои решения для этих немаловажных проблем.

Депутат Госдумы вернулся и вновь обличает пороки общества и упадок морали. Он рассуждает о безнравственности кумиров молодежи и так называемых лидеров общественного мнения. В своей привычной безапелляционной манере безжалостно припечатывает виновников духовного разложения нового поколения. И, разумеется, предлагает свои инициативы по борьбе с отсутствием духовности и патриотического воспитания.

О самых громких скандалах и одиозных личностях — в новом выпуске передачи «Милонов-шоу».