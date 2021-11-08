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«Милонов-шоу». Как поднять упавшую нравственность?

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 15:31
Общество

Шоу Виталия Милонова возвращается! В новом выпуске ведущий расскажет о главных бедах российского общества, а также предложит свои решения для этих немаловажных проблем.

Депутат Госдумы вернулся и вновь обличает пороки общества и упадок морали. Он рассуждает о безнравственности кумиров молодежи и так называемых лидеров общественного мнения. В своей привычной безапелляционной манере безжалостно припечатывает виновников духовного разложения нового поколения. И, разумеется, предлагает свои инициативы по борьбе с отсутствием духовности и патриотического воспитания.

О самых громких скандалах и одиозных личностях — в новом выпуске передачи «Милонов-шоу».

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