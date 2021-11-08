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Запуск национального диалога: власти Кувейта хотят амнистировать диссидентов
Весь мир
Запуск национального диалога: власти Кувейта хотят амнистировать диссидентов
Global Look Press  /  Xinhua

Эль-Кувейт, 8 ноября. Правительство Кувейта одобрило возможность амнистии для политических диссидентов. Об этом сообщает Reuters.

Решение властей эмирата может положить конец противостоянию с оппозиционными парламентариями, которые блокируют законодательную работу в течение нескольких последних месяцев.

Они парализовали принятие законов, в числе которых был проект о долге, и препятствовали усилиям кабмина по выходу на мировые рынки для увеличения государственных финансов. Оппозиция требовала отмены наказания для политических активистов, и столкнувшиеся с саботажем власти пошли на уступки.

«Кабинет министров одобрил необходимые проекты указов для амнистии. Сейчас они готовятся для предоставления эмиру», — говорится в сообщении правительства.

Глава государства шейх Навах ас-Сабах ранее уже выступил с поручением для спикера парламента, премьер-министра и главы высшего судебного совета рекомендовать условия и сроки амнистии до того, как указ о ней будет издан. На прошлой неделе упомянутые чиновники представили предварительный отчет, в котором оговариваются условия отмены наказания диссидентам.

Как выстраивалась внутриполитическая дипломатия

Конструктивный диалог начался в начале прошлой недели. 2 ноября появились данные о том, как наиболее сильный оппозиционный «Блок 31» заявил о намерениях урегулировать возникший конфликт, к которому призывал глава государства.

«Входящие в состав оппозиции реформаторы стараются отодвинуть конфликтные вопросы в сторону и вернуться в позитивное русло работы», — пояснил один из влиятельных кувейтских парламентариев Усама аш-Шахин.

Анализировавшие происходящие события политические специалисты говорят, что одной из причин настроя на конструктивную работу стал риск распада «Блока 31». А это сыграет на руку правительству, поскольку отсутствие единой движущей силы оппозиции облегчит кабмину продвижение выгодных ему законодательных инициатив.

Путь к компромиссу

Оппозиция выставляла требования для начала диалога еще в начале октября, хотя претензии формулировались весь год. В их числе было снятие неприкосновенности с главы кабинета министров Сабаха аль-Халида ас-Сабаха. Парламентарии подозревают его в корыстных целях при назначении кандидатов на ряд постов.

Еще одним вопросом стала неэффективная стратегия, которую правительство приняло в рамках борьбы с пандемией. И третьим ключевым требованием была амнистия активистов, штурмовавших в 2011 году здание парламента во время «арабской весны».

Судя по нынешнему распоряжению главы государства, кувейтские власти наконец начали диалог с оппозиционными силами и внутриполитический кризис в стране может сдвинуться с мертвой точки.

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