Запуск национального диалога: власти Кувейта хотят амнистировать диссидентов

Эль-Кувейт, 8 ноября. Правительство Кувейта одобрило возможность амнистии для политических диссидентов. Об этом сообщает Reuters.

Решение властей эмирата может положить конец противостоянию с оппозиционными парламентариями, которые блокируют законодательную работу в течение нескольких последних месяцев.

Kuwait's cabinet backs draft decrees on planned amnesty for dissidents https://t.co/ovD2jDF1W2 pic.twitter.com/turuIPwg9m — Reuters (@Reuters) November 7, 2021

Они парализовали принятие законов, в числе которых был проект о долге, и препятствовали усилиям кабмина по выходу на мировые рынки для увеличения государственных финансов. Оппозиция требовала отмены наказания для политических активистов, и столкнувшиеся с саботажем власти пошли на уступки.

«Кабинет министров одобрил необходимые проекты указов для амнистии. Сейчас они готовятся для предоставления эмиру», — говорится в сообщении правительства.

Глава государства шейх Навах ас-Сабах ранее уже выступил с поручением для спикера парламента, премьер-министра и главы высшего судебного совета рекомендовать условия и сроки амнистии до того, как указ о ней будет издан. На прошлой неделе упомянутые чиновники представили предварительный отчет, в котором оговариваются условия отмены наказания диссидентам.

Как выстраивалась внутриполитическая дипломатия

Конструктивный диалог начался в начале прошлой недели. 2 ноября появились данные о том, как наиболее сильный оппозиционный «Блок 31» заявил о намерениях урегулировать возникший конфликт, к которому призывал глава государства.

«Входящие в состав оппозиции реформаторы стараются отодвинуть конфликтные вопросы в сторону и вернуться в позитивное русло работы», — пояснил один из влиятельных кувейтских парламентариев Усама аш-Шахин.

Анализировавшие происходящие события политические специалисты говорят, что одной из причин настроя на конструктивную работу стал риск распада «Блока 31». А это сыграет на руку правительству, поскольку отсутствие единой движущей силы оппозиции облегчит кабмину продвижение выгодных ему законодательных инициатив.

Путь к компромиссу

Оппозиция выставляла требования для начала диалога еще в начале октября, хотя претензии формулировались весь год. В их числе было снятие неприкосновенности с главы кабинета министров Сабаха аль-Халида ас-Сабаха. Парламентарии подозревают его в корыстных целях при назначении кандидатов на ряд постов.

Opposition lawmakers in Kuwait are seeking to close ranks following differences that emerged recently, against the background of rival views on the national dialogue called by the country’s Emir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah. https://t.co/dOb5ySPULx — The Arab Weekly (@ArabWeekly) November 1, 2021

Еще одним вопросом стала неэффективная стратегия, которую правительство приняло в рамках борьбы с пандемией. И третьим ключевым требованием была амнистия активистов, штурмовавших в 2011 году здание парламента во время «арабской весны».

Судя по нынешнему распоряжению главы государства, кувейтские власти наконец начали диалог с оппозиционными силами и внутриполитический кризис в стране может сдвинуться с мертвой точки.