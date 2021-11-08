Юлия Тимошенко: Владимир Зеленский устроил геноцид украинского народа

Киев, 8 ноября. Поведение команды президента Украины Владимира Зеленского на фоне пандемии коронавирусной инфекции напоминает умышленный геноцид. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко.

Лидер партии «Батькивщина» указала на странность в поведении экс-комедианта, которая, по ее словам, гораздо больше напоминает преступный умысел. Правительство Украины, несмотря на критическую эпидемиологическую ситуацию в стране, не расширяет бюджет на медицинские услуги, чем фактически совершает геноцид в отношении собственного народа.

«Идет второй год пандемии, даже маленькие дети знают, что людей спасают кислородом, которого на Украине недостаточно», — указала Тимошенко.

ПолитЭксперт /

Чтобы не быть голословной, экс-премьер привела множество реальных примеров, характеризующих степень кризиса в стране. Так, в больнице Николаева дошло до прямой вспышки насилия: отчаявшиеся граждане ворвались в учреждение с требованием обеспечить пораженных коронавирусной инфекцией кислородом. Напряженность вокруг ситуации с COVID-19 в стране достигла предела, когда сама Тимошенко, по ее словам, готова «взять автомат в руки».

«На Украине мудрые люди, которые понимают, что деньги в систему здравоохранения выделяются по остаточному принципу — это осознанное убийство людей», — заключила украинский депутат.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко регулярно выступает с резкой критикой режима президента Украины Владимира Зеленского и предлагает инициативы, направленные на развитие в стране социальной политики. Ранее депутат указала на неоправданную дороговизну цен на газ в стране — они оказались завышены в восемь раз. Также, пишет НСН, экс-премьер разоблачила в прямом эфире ложь Киева о «европейском газе», которым якобы пользуются жители подконтрольных Киеву территорий.