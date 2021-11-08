Главком ЦВО Лапин: девять БМПТ «Терминатор» войдут в состав 90-й танковой дивизии на Урале

Екатеринбург, 8 ноября. Девять боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» поступят на вооружение 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

В сообщении главкома ЦВО Александра Лапина отмечается, что в текущем году на базе 90-й танковой дивизии округа, подразделения которой дислоцированы в Свердловской и Челябинской областях, были успешно апробированы новые способы применения БМПТ «Терминатор». По его словам, боевая машина поддержки танков является крайне эффективной техникой, не имеющей равных по огневой мощи среди своих «одноклассников».

«Роту БМПТ из девяти боевых машин мы сейчас вводим в штат до конца этого года, до 1 декабря, решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба в один из танковых полков 90-й танковой дивизии», — подчеркнул Лапин.

Ранее главком ЦВО заявил, что подразделения сил специального назначения Центрального военного округа проведут учения на таджикистанском полигоне Ляур в ноябре 2021 года.

Также генерал-полковник Лапин сообщил, что военнослужащие ЦВО поставили более 30 тонн кислорода больницам для помощи пациентам с COVID-19, передает RT.