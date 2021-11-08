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Пасынок Маши Распутиной назвал бредом новость, что он стал причиной госпитализации отца

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 13:39
Шоу-бизнес
Пасынок Маши Распутиной назвал бредом новость, что он стал причиной госпитализации отца
instagram.com  /  @masharasputina_official

Москва, 8 ноября. Сын бизнесмена Виктора Захарова Роман резко высказался о новости, что он стал причиной госпитализации отца после скандальной истории. Дочь певицы Маши Распутиной обвинила брата в растлении и устроила драку в эфире ТВ-шоу.

Пасынок знаменитой исполнительницы назвал бредом слухи, что Захарова госпитализировали из-за него. Он подчеркнул, что его родитель болел еще до грандиозного конфликта в эфире телешоу. Причем сын предпринимателя винит в ухудшении здоровья отца Машу Распутину.

«Для нее все эти лекарства, все эта химия, все эти наркотики. Отец COVID-19 подцепил давно. Недели три-четыре он болел, но они же как лечились: молочко, мед, народная медицина. Перекисью водорода нос закапывали. Такой бред. Естественно, дало осложнения», — заявил пасынок Распутиной в эфире программы «Прямой эфир».

По его словам, сейчас у Захарова все хорошо. При этом изначально сын был уверен, что у родителя было не такое плохое состояние, как описывали. На проблемах со здоровьем бизнесмена решили раздуть историю.

Ранее стало известно о госпитализации супруга Распутиной. Мужчина находится в одной из московских клиник с коронавирусом. По словам певицы, у ее мужа из-за кислородных аппаратов болит горло, и он не может говорить.

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захаров госпитализация распутина
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