Живодеры расстреляли собак из огнестрельного оружия в приюте для животных Новочеркасска

Ростов-на-Дону, 8 октября. Накануне вечером неизвестные расстреляли из огнестрельного оружия подопечных приюта для бездомных животных «Дядя Феникс», который располагается на окраине Новочеркасска. ФАН выяснил подробности гибели животных.

Сейчас в приюте пребывает чуть более 100 животных. Точное число собак после ночного инцидента установить невозможно, так как некоторые попрятались и до сих пор не выходят к людям.

Как отметил руководитель приюта Илья Нурутдинов, то, что произошло ночью, не вписывается ни в какие рамки.

«Вчера вечером мне позвонил наш сотрудник. Он сказал, что какие-то вооруженные люди, три человека, приехали на территорию приюта и требуют встречи с руководством. Когда я попросил его передать им трубку, на том конце телефона оказался явно нетрезвый голос какого-то незнакомого человека. Я ответил им, что приеду через 20-30 минут. Но когда добрался до места, обнаружил лишь только застреленный труп нашего всеобщего любимца. Сотрудник приюта утверждает, что еще одна собака ранена. Но дело в том, что все собаки, которые были во дворе, просто попрятались, и мы не можем установить, кто конкретно был ранен», — поделился с ФАН Илья Нурутдинов.

История убитой собаки по кличке Друган для сотрудников приюта действительно важна. Пес попал к ним в ужасающем состоянии несколько лет назад. Сначала его забирала служба отлова с улицы, а уже потом приют взял собаку к себе. В приюте так и говорят: «Добрее этой собачки у нас просто не было питомцев».

Руководитель приюта уверен, что злоумышленников найдут. Правда, ему до сих пор непонятны причины ночного нападения.

«Дело в том, что я мало с кем общаюсь. Даже не знаю какие должны быть основания? Ненавистники животных несколько раз местные пытались мне предъявить что по станице бегают собаки и они наши. Но те, что бегают, все биркованые, то есть, с клипсами. Клипсы у них не наши. Наши собаки не покидают территорию приюта, они не спускаются вниз и не бегают по станице», — пояснил собеседник ФАН.

Удивительные факты рассказывают сотрудники приюта «Дядя Феникс». После того, как был найден труп собаки с огнестрельным ранением, они отправились на поиски злоумышленников. Но когда вернулись обратно, выяснилось, что живодеры приезжали снова и забрали труп.

Естественно руководство приюта обратилось в правоохранительные органы. Однако надежды на то, что живодеров задержат по горячим следам нет никакой, несмотря на то, что любители животных уже вычислили одного из налетчиков.

«Скорее всего, это был просто алкоголь. А когда они немного протрезвели, пришли к выводу, что труп собаки оставлять нельзя. В целом, эта история для нас, какой бы ужасной она не была, является обыденной. Мы сталкиваемся с подобным каждый день. Причем это не только истязания животных и их убийство, но и поедание собак различными маргинальными элементами и даже случаи полового насилия. Сейчас нам остается только ждать и надеяться, что представители силовых структур примут меры», — отметил Илья Нурутдинов.

В МВД по Аксайскому району обращение от работников приюта подтвердили и заверили в проведении проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как Росприроднадзор проверяет волгоградский питомник по распоряжению главы ведомства Светланы Радионовой после того, как в Ворошиловском районе города нашли массовое захоронение собак с бирками. По мнению главы ведомства эта история напоминает какой-то фильм ужасов.