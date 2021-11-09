Публицист Чаусов: Почему учения «Нерушимое братство — 2021» беспокоят Запад

На полигоне Казанского высшего танкового училища 8 ноября стартовали учения по линии Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2021». В военных маневрах принимают участие миротворческие части Таджикистана, Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и России.

Что касается нашей станы, то в «Нерушимом братстве — 2021» от РФ задействованы силы специального назначения, ряд подразделений войск связи, радиоэлектронной борьбы и военной полиции.

Цель этих учений заключатся в том, чтобы отработать стратегии миротворческого урегулирования конфликтов, организацию охраны лагерей беженцев и колонн гуманитарного груза, а также отрепетировать освобождение населенного пункта, блокированного незаконными военизированными формированиями. Всего в «Нерушимом братстве» в этом году задействовано около 1,7 тысячи человек и порядка 300 единиц военной техники.

Понятно, что это очередные маневры, которые призваны показать, что Россия и наши союзники по линии ОДКБ осознают угрозу нестабильного Афганистана. И готовы, в случае чего, защитить свои границы. Если, например, в Ближневосточном регионе произойдет очередной кризис, а то и военный конфликт.

Это ясно демонстрирует запланированная операция по противодействию незаконным формированиям, которые захватят населенный пункт. И, в общем, ясно, почему учения на юго-восточных рубежах нашей страны, по Ближневосточному направлению в частности, стали настолько интенсивными. Причина — относительно недавний вывод американского военного контингента из Афганистана.

Россия сейчас, конечно, предпринимает и дипломатические шаги для того, чтобы выстроить адекватную систему политической коммуникации с новой афганской властью. К примеру, в конце октября прошел так называемый московский формат переговоров с представителями «Талибана»1 (организация, запрещенная на территории РФ). При этом в рамках мероприятия присутствовали все те же страны ОДКБ полюс делегации Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

США «поддержали проведение мероприятия», но не прислали туда своих представителей.

Сам же московский формат стал своеобразным преддверием более масштабных, международных переговоров на площадке ООН. К слову, эти дипломатические контакты только усиливаются, и представители руководства Афганистана пытаются договориться о помощи в предотвращении гуманитарного кризиса с главой Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций Дэвидом Бизли.

Очевидно, однако, что помимо дипломатии Россия и иные государства все же страхуются, проверяя и свой оборонный потенциал. А также вполне явно этот потенциал демонстрируя. Поскольку ситуацию в регионе после вывода американского военного контингента вряд ли можно назвать спокойной или даже стабилизирующейся.

ТАСС / Федосенко Наталия

С другой стороны — и «Нерушимое братство», и иные маневры России по юго-восточному направлению вызывают весьма бурную реакцию уже на Западе. Например, за несколько дней до начала учений аналитики из The Wall Street Journal озаботились «стягиванием российских войск к украинской границе», да и вообще — ростом военной мощи и возросшим количеством учений России по всем направлениям. То есть Украина тут стала только удобным информационным поводом.

Характерно, что все последние дни как консервативные, так и либеральные СМИ на Западе говорят об очередном «падении рейтинга [Джо] Байдена» и росте популярности того же Дональда Трампа, который выстраивал «более жесткую» внешнюю политику.

Ну и понятно, что появившееся на днях заявление конгрессмена-демократа Уильяма Китинга по поводу «незаконного присутствия российских миротворческих сил» уже в Приднестровье тоже вполне очевидно укладывается в канву последних событий на фронтах военных учений и миротворческих усилий России.

Не стоит забывать и о прошедших недавно совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие», в рамках которых группа из военных судов РФ и КНР прошла в непосредственной близости от американских военных баз на японских островах в проливе Цугару и выдвинулась далее в Тихий океан. Эти маневры тоже вызвали, прямо скажем, нервную реакцию западных экспертов. Которые, правда, в массе своей предпочли не акцентировать внимание на том, что такая активность в Индо-Тихоокеанском регионе стала ответом на появление военного альянса AUKUS и планов по созданию атомного подводного флота Австралией.

Что касается нынешних учений в Казани, то понятно, что представители Штатов не могут напрямую выразить ими недовольство. Поскольку сами из Афганистана ушли, оставив регион в состоянии близком к кризисному. Да и «Талибан» — это та структура, к активности которой сопредельные государства должны быть готовы. И осуждать эту подготовку было бы как минимум странно. Мировое сообщество такого осуждения просто не поняло бы. Даже если бы оно исходило из Вашингтона.

Но тем не менее в Вашингтоне прекрасно видят геополитическую картину в целом: США постепенно теряют политическое и военное влияние в ряде ключевых регионов мира, куда немедленно приходят Россия, Китай и иные крупные глобальные игроки. И естественно, это бьет как по престижу самих Штатов, так и по имиджу Байдена уже внутри страны. Поэтому хоть какая-то публичная риторика по поводу «роста военной мощи» России Штатам необходима. А отсюда уже все эти разговоры про «стотысячную военную группировку у границ Украины» и «незаконные миротворческие соединения в Приднестровье».

Тем не менее Россия продолжает демонстрировать как надежную охрану своих границ и готовность к любым вызовам, так и слаженную работу со своими союзниками. Ну и расширение своего военного и политического влияния, в том числе и в нестабильных регионах. Которые наша страна, в случае чего, может «стабилизировать», в том числе и с помощью миротворческого контингента.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.