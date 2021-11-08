Евгений Пригожин ответил на вопросы британской The Daily Telegraph

Москва, 8 ноября. Британское издание обнародовало ответы российского бизнесмена, касающиеся международных отношений и его позиции по ряду вопросов. The Daily Telegraph подтвердили, что Евгений Пригожин пацифист, не связан с частными военными компаниями, а также не имеет близкого знакомства с Владимиром Путиным.

Петербургский бизнесмен, отвечая на вопрос об отношениях между Россией и Великобританией выразил надежду, что они не ухудшатся. Однако, он не представляет, «каким образом Россия может «восстановить доверие» с Великобританией при том, что США определяют Россию как великую державу, являющуюся соперником для них».

«Мне лично видится, что нет никакого смысла даже пытаться, поскольку любая попытка России улучшить отношения с Великобританией будет рассматриваться США как вбивание Россией клина между США и их союзником», – цитирует издание слова Евгения Пригожина.

Что касается отношений России и Запада вообще, то, по его мнению, наша страна и ее мотивы попросту остаются абсолютно непонятыми. Российское государство, говорится в ответах, существует для защиты интересов Российской Федерации и русских людей.

«Российская Федерация не стремится распространять демократию, авторитаризм, коммунизм, закон шариата или какую-либо иную идеологию», — обращает Пригожин внимание журналистов.

Предприниматель опровергает все слухи о его влиянии на выборы в США в 2016 году, а также наконец вносит ясность в вопросе о «ЧВК Вагнера». В статье четко говорится: такой организации нет, а какие-либо связи у предпринимателя из Петербурга с околовоенными формированиями или российской властью отсутствуют.

«Последнее, что я слышал о Группе Вагнера, была статья в журнале Foreign Policy, где говорилось, что Группа Вагнера не существует».

При этом Пригожин обратил внимание на форму вопроса, в котором использовано склонение «его связывают»:

«Меня «связывает» кто? Правительство США? Российская оппозиционная пресса, получающая финансирование от США? Академики, получающие гранты от США? «Панель экспертов» ООН, членом которой является Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США?».

«Я не знаю, почему я стал вспомогательным персонажем в геополитических сказках США», – недоумевает бизнесмен. – «Возможно, Вы мне также зададите вопрос, почему правительство США посчитало, что дети, на которых оно напало несколько недель назад в Афганистане с помощью беспилотника, являются террористами. Я не имею об этом ни малейшего понятия. В действительности я и сам удивлен, почему меня связывают с группой Вагнера, поскольку я вообще не связан ни с какими группами».