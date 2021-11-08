Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 14:35
14:33
Общество
Морозы и сильнейшие снегопады обрушатся на Краснодарский край в ближайшие дни
14:32
Общество
Дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра ожидаются в Петербурге вечером 8 ноября
14:32
Армия
Reuters: Литва перебрасывает войска к границе с Белоруссией и Польшей
14:31
Происшествия
ФАН публикует кадры с места аварии в Дрожжино, где подросток сбил женщину и ребенка
14:30
Происшествия
Суд взыскал с МЧС по 75 тыс. рублей в пользу родственников погибших в «Зимней вишне»
14:29
Происшествия
Суд арестовал имущество учредителя фитнес-клуба по делу о смерти дочери Конкина
14:25
Политика
Юрист Лабин допустил победу Януковича в ЕСПЧ по иску против Украины
14:25
Общество
Кехман планирует возродить оркестр во МХАТе
14:23
Экономика
Депутат ГД Бессараб рассказала о новых мерах поддержки семей
14:19
Происшествия
Легальность работы подмосковных хостелов проверят после серии драк с участием мигрантов
Все новости

Евгений Пригожин ответил на вопросы британской The Daily Telegraph

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 13:23
Общество
Евгений Пригожин ответил на вопросы британской The Daily Telegraph
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 ноября. Британское издание обнародовало ответы российского бизнесмена, касающиеся международных отношений и его позиции по ряду вопросов. The Daily Telegraph подтвердили, что Евгений Пригожин пацифист, не связан с частными военными компаниями, а также не имеет близкого знакомства с Владимиром Путиным.

Петербургский бизнесмен, отвечая на вопрос об отношениях между Россией и Великобританией выразил надежду, что они не ухудшатся. Однако, он не представляет, «каким образом Россия может «восстановить доверие» с Великобританией при том, что США определяют Россию как великую державу, являющуюся соперником для них».

«Мне лично видится, что нет никакого смысла даже пытаться, поскольку любая попытка России улучшить отношения с Великобританией будет рассматриваться США как вбивание Россией клина между США и их союзником», – цитирует издание слова Евгения Пригожина.

Что касается отношений России и Запада вообще, то, по его мнению, наша страна и ее мотивы попросту остаются абсолютно непонятыми. Российское государство, говорится в ответах, существует для защиты интересов Российской Федерации и русских людей.

«Российская Федерация не стремится распространять демократию, авторитаризм, коммунизм, закон шариата или какую-либо иную идеологию», — обращает Пригожин внимание журналистов.

Предприниматель опровергает все слухи о его влиянии на выборы в США в 2016 году, а также наконец вносит ясность в вопросе о «ЧВК Вагнера». В статье четко говорится: такой организации нет, а какие-либо связи у предпринимателя из Петербурга с околовоенными формированиями или российской властью отсутствуют.

«Последнее, что я слышал о Группе Вагнера, была статья в журнале Foreign Policy, где говорилось, что Группа Вагнера не существует».

При этом Пригожин обратил внимание на форму вопроса, в котором использовано склонение «его связывают»:

«Меня «связывает» кто? Правительство США? Российская оппозиционная пресса, получающая финансирование от США? Академики, получающие гранты от США? «Панель экспертов» ООН, членом которой является Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США?».

«Я не знаю, почему я стал вспомогательным персонажем в геополитических сказках США», – недоумевает бизнесмен. – «Возможно, Вы мне также зададите вопрос, почему правительство США посчитало, что дети, на которых оно напало несколько недель назад в Афганистане с помощью беспилотника, являются террористами. Я не имею об этом ни малейшего понятия. В действительности я и сам удивлен, почему меня связывают с группой Вагнера, поскольку я вообще не связан ни с какими группами».

«Я могу с уверенностью сказать, что не имею никакого отношения ни к группе Вагнера, ни к другим военизированным формированиям», – снова подчеркнул Пригожин и добавил, что «очень встревожен тем, что некоторые так думают».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Евгений Пригожин ответил на вопросы британской The Daily Telegraph
пригожин the daily telegraph
Комментировать