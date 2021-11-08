Курянка станет участницей конкурса «Новая звезда»

Курск, 8 ноября. Курскую область на конкурсе «Новая звезда» представит Анна Медведева, солистка группы AnnReal. Это первое музыкальное состязание в истории страны, где принимают участие представители 85 регионов России.

Девушка вместе с группой много выступает на различных площадках Курска и за его пределами, но телевизионный формат попробует впервые, передает сетевое издание «Друг для друга». Заявку на участие в конкурсе она подала еще летом, а сейчас стало известно, что молодая певица прошла отбор и вошла в число участников.

В составе жюри конкурса «Новая звезда» такие мэтры, как композитор Максим Дунаевский, певицы Зара и Юлия Савичева и другие. Творческое соревнование будет проходить в несколько этапов. Победителей в каждом из них будут определять зрители с помощью СМС-голосования. В прошлом сезоне конкурса победа досталась землячке Анны Медведевой Василине Ивановой из Железногорска Курской области.

Ранее ФАН рассказывал об инициативе организаторов Евровидения-2022. Они предложили подать заявку на участие в конкурсе воссоединившейся легендарной шведской группе АВВА.