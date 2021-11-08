Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 16:07
16:06
Происшествия
Житель Челябинска предстанет перед судом за расстрел собаки
16:03
Экономика
Транзит российского газа через Украину вырос на 54%
15:59
Общество
Эксперт Лысаков оценил предложение отменить скидки за нарушения ПДД
15:59
Общество
Правнук Сталина Бенсаад прокомментировал попытки отца выселить его из квартиры прадеда
15:57
Происшествия
Житель Татарстана зарезал соседа за не пожаренный вовремя шашлык
15:57
Общество
Юные вокалистки из Донбасса рассказали, как пережили войну
15:55
Армия
Корабли «Ейск» и «Касимов» ВМФ РФ отработали поиск субмарин на учениях в Черном море
15:54
Происшествия
Мессенджер Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента
15:53
Общество
Новосибирская область вводит QR-коды для посещения кафе и ресторанов
15:51
Общество
Interesting Engineering перечислило регионы Земли, жители которых чаще доживают до 100 лет
Все новости

Курянка станет участницей конкурса «Новая звезда»
Общество
Курянка станет участницей конкурса «Новая звезда»
pixabay.com  / 

Курск, 8 ноября. Курскую область на конкурсе «Новая звезда» представит Анна Медведева, солистка группы AnnReal. Это первое музыкальное состязание в истории страны, где принимают участие представители 85 регионов России.

Девушка вместе с группой много выступает на различных площадках Курска и за его пределами, но телевизионный формат попробует впервые, передает сетевое издание «Друг для друга». Заявку на участие в конкурсе она подала еще летом, а сейчас стало известно, что молодая певица прошла отбор и вошла в число участников.

В составе жюри конкурса «Новая звезда» такие мэтры, как композитор Максим Дунаевский, певицы Зара и Юлия Савичева и другие. Творческое соревнование будет проходить в несколько этапов. Победителей в каждом из них будут определять зрители с помощью СМС-голосования. В прошлом сезоне конкурса победа досталась землячке Анны Медведевой Василине Ивановой из Железногорска Курской области.

Ранее ФАН рассказывал об инициативе организаторов Евровидения-2022. Они предложили подать заявку на участие в конкурсе воссоединившейся легендарной шведской группе АВВА.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Курянка станет участницей конкурса «Новая звезда»
курская область новая звезда музыкальный конкурс
Комментировать