Лена Миро высмеяла Софию Стужук за поздравление покойного мужа в Instagram

Москва, 8 ноября. Скандальный блогер Лена Миро высказала свое мнение о модели Софии Стужук, которая опубликовала в Сети поздравление с днем рождения для своего покойного мужа Романа.

Миро на своей странице в «Живом Журнале» написала очередную разгромную статью. В этот раз она прокомментировала пост известной модели, матери троих детей. Стужук на своей странице в Instagram опубликовала фотографии с мужем, который скончался год назад от коронавируса, и поздравила его с днем рождения.

«Совершенно не смущаясь несоответствий, София орет, что скучает по мужу, которого за пару месяцев до кончины обвиняла в абьюзе. А теперь путешествует, ну, не считала и врать не буду, но, по-моему, с третьим уже по счету мужчиной за год», — написала Миро.

Pr Scr instagram.com / @sofia_stuzhuk

Стужук рассказывает детям об отце. Младшей дочери Оливии она сообщила, что девочка появилась на свет от большой любви. Обращаясь к покойному супругу, модель заявила, что заботится о детях в память об отце. Все эти высказывания зацепили Лену Миро.

«Ну, ты понял, покойный? Оливушка тебя не помнит. Но жена заботится о них в память о тебе», — пишет блогер.

София Стужук очень долго не могла прийти в себя после смерти супруга. В ее жизни появилась депрессия, переедание и алкоголь. Модель и блогер пережила очень сильное моральное потрясение.