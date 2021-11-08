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Лена Миро высмеяла Софию Стужук за поздравление покойного мужа в Instagram

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 13:17
Шоу-бизнес
Лена Миро высмеяла Софию Стужук за поздравление покойного мужа в Instagram
vk.com  /  Лена Миро

Москва, 8 ноября. Скандальный блогер Лена Миро высказала свое мнение о модели Софии Стужук, которая опубликовала в Сети поздравление с днем рождения для своего покойного мужа Романа.

Миро на своей странице в «Живом Журнале» написала очередную разгромную статью. В этот раз она прокомментировала пост известной модели, матери троих детей. Стужук на своей странице в Instagram опубликовала фотографии с мужем, который скончался год назад от коронавируса, и поздравила его с днем рождения.

«Совершенно не смущаясь несоответствий, София орет, что скучает по мужу, которого за пару месяцев до кончины обвиняла в абьюзе. А теперь путешествует, ну, не считала и врать не буду, но, по-моему, с третьим уже по счету мужчиной за год», — написала Миро.

Лена Миро высмеяла Софию Стужук за поздравление покойного мужа в Instagram
Pr Scr instagram.com / @sofia_stuzhuk

Стужук рассказывает детям об отце. Младшей дочери Оливии она сообщила, что девочка появилась на свет от большой любви. Обращаясь к покойному супругу, модель заявила, что заботится о детях в память об отце. Все эти высказывания зацепили Лену Миро.

«Ну, ты понял, покойный? Оливушка тебя не помнит. Но жена заботится о них в память о тебе», — пишет блогер.

София Стужук очень долго не могла прийти в себя после смерти супруга. В ее жизни появилась депрессия, переедание и алкоголь. Модель и блогер пережила очень сильное моральное потрясение.

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блогер миро стужук
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