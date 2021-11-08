Глава украинской партии «Слуга народа» Корниенко подал в отставку

Киев, 8 ноября. Руководитель президентской партии Украины «Слуга народа» Александр Корниенко заявил о сложении полномочий. Об этом сообщила пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук.

Корниенко в октябре стал первым вице-спикером Верховной рады. Сначала он говорил, что продолжит руководить «Слугой народа» после избрания в руководящий состав парламента.

«Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии «Слуга народа». Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на должности первого вице-спикера», — говорится в сообщении пресс-службы.

Съезд партии, на котором произойдет ротация руководства, состоится в ноябре.

В конце октября стало известно, что рейтинги партии «Слуга народа» снизились. Она потеряла популярность среди украинских политсил.