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Глава украинской партии «Слуга народа» Корниенко подал в отставку
Политика
Глава украинской партии «Слуга народа» Корниенко подал в отставку
facebook.com  /  Олександр Корнієнко

Киев, 8 ноября. Руководитель президентской партии Украины «Слуга народа» Александр Корниенко заявил о сложении полномочий. Об этом сообщила пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук.

Корниенко в октябре стал первым вице-спикером Верховной рады. Сначала он говорил, что продолжит руководить «Слугой народа» после избрания в руководящий состав парламента.

«Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии «Слуга народа». Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на должности первого вице-спикера», — говорится в сообщении пресс-службы.

Съезд партии, на котором произойдет ротация руководства, состоится в ноябре.

В конце октября стало известно, что рейтинги партии «Слуга народа» снизились. Она потеряла популярность среди украинских политсил.

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украина корниенко слуга народа
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