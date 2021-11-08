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Байден стала причиной раскола американского общества
Политика
Байден стала причиной раскола американского общества
instagram.com  /  @joebiden

Москва, 8 ноября. Американское общество пребывает в глубоком расколе. На это повлияло президентство демократа Джо Байдена.

Многие граждане США, голосуя за него, рассчитывали на выход из затяжного политического кризиса. Его предшественник Дональд Трамп пугал попыткой сломать систему правления, непредсказуемостью и радикальными методами. Уже через девять месяцев правления рейтинги Джо Байдена стали стремительно падать. Причины изменения американского общества раскрыли журналисты «Лента.ру».

Байдена, хоть он и возглавляет Демократическую партию, тяжело назвать ее очевидным лидером. Его кандидатура на пост президента скорее стала результатом договора среди однопартийцев: он был предсказуемой фигурой, которая устраивала всех и могла победить Трампа.

Байден стала причиной раскола американского общества
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Позже выяснилось, что даже внутри Демпартии Байдена поддерживают не все. Предлагаемые президентом проекты не находят поддержки внутри объединения.

Остальные американцы тоже не рады работе главы Белого дома, который допускает оплошности. На это повлияли миграционный кризис, бегство из Афганистана, промедление в социальных реформах, отказ общаться с журналистами в свободном режиме и редкие интервью.

Сторонники республиканца Дональда Трампа и вовсе не считают Байдена легитимным президентом. Их отличие от демократов также заключается во взглядах на миграционный кризис: первых волнует обращение с беженцами, вторых — стремление властей впустить в страну необразованных иностранцев.

Общество разделилось и из-за вопроса вооруженного насилия. Администрация Байдена хочет ужесточить закон о продаже оружия, ее противники же считают, что наличие пистолетов у людей обеспечивает их безопасность.

Дональд Трамп ранее раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана. Он считает, что авиабазу Баграм теперь может захватить Китай.

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Все новости / Политика / Байден стала причиной раскола американского общества
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