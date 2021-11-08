Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 14:34
14:34
Экономика
Московская биржа обновила рекорд по объему торгов иностранными акциями
14:33
Общество
Морозы и сильнейшие снегопады обрушатся на Краснодарский край в ближайшие дни
14:32
Общество
Дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра ожидаются в Петербурге вечером 8 ноября
14:32
Армия
Reuters: Литва перебрасывает войска к границе с Белоруссией и Польшей
14:31
Происшествия
ФАН публикует кадры с места аварии в Дрожжино, где подросток сбил женщину и ребенка
14:30
Происшествия
Суд взыскал с МЧС по 75 тыс. рублей в пользу родственников погибших в «Зимней вишне»
14:29
Происшествия
Суд арестовал имущество учредителя фитнес-клуба по делу о смерти дочери Конкина
14:25
Политика
Юрист Лабин допустил победу Януковича в ЕСПЧ по иску против Украины
14:25
Общество
Кехман планирует возродить оркестр во МХАТе
14:23
Экономика
Депутат ГД Бессараб рассказала о новых мерах поддержки семей
Все новости

МИД Ирака проинформировал Россию о совершении покушения на премьера ближневосточной страны
Политика
МИД Ирака проинформировал Россию о совершении покушения на премьера ближневосточной страны
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 8 ноября. Министр иностранных дел Ирака во время телефонного разговора сообщил замглавы МИД России Михаилу Богданову о совершенном покушении на премьер-министра страны, сказано в документе российского ведомства.

Представитель МИД РФ в свою очередь заявил, что Российская Федерация решительно осуждает террористическую вылазку с целью покушения на главу иракского правительства.

«С российской стороны была подтверждена солидарность с руководством и народом Ирака в борьбе с терроризмом, отмечена важность сплочения иракского общества в противостоянии любым попыткам дестабилизации ситуации в стране», — сказано в документе.

Как стало известно ранее, руководство Ирака установило личности участников покушения на премьер-министра. Об этом сообщил лично глава правительства во время экстренного заседания кабинета министров. По его словам, в Ираке есть силы, которые недовольны демократическими преобразованиями и борьбой с коррупцией в стране.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД Ирака проинформировал Россию о совершении покушения на премьера ближневосточной страны
ирак мид покушение
Комментировать