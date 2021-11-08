МИД Ирака проинформировал Россию о совершении покушения на премьера ближневосточной страны

Москва, 8 ноября. Министр иностранных дел Ирака во время телефонного разговора сообщил замглавы МИД России Михаилу Богданову о совершенном покушении на премьер-министра страны, сказано в документе российского ведомства.

Представитель МИД РФ в свою очередь заявил, что Российская Федерация решительно осуждает террористическую вылазку с целью покушения на главу иракского правительства.

«С российской стороны была подтверждена солидарность с руководством и народом Ирака в борьбе с терроризмом, отмечена важность сплочения иракского общества в противостоянии любым попыткам дестабилизации ситуации в стране», — сказано в документе.

Как стало известно ранее, руководство Ирака установило личности участников покушения на премьер-министра. Об этом сообщил лично глава правительства во время экстренного заседания кабинета министров. По его словам, в Ираке есть силы, которые недовольны демократическими преобразованиями и борьбой с коррупцией в стране.