Спасший друга от педофила восьмилетний житель Забайкалья рассказал о случившемся

В тот злополучный день восьмилетний Матвей со своим другом Вадимом гуляли на детской площадке во дворе дома. Мальчик вспоминает, как к ним подошел мужчина и стал пытаться с ними играть. После «предварительных ласк» незнакомец перешел к неадекватным действиям.

«Долго крутил, крутил, крутил карусель, потом начал камнями обкидывать, потом мы по подъездам спрятались. Потом я вышел — Вадима нет. Побежал рассказывать маме мальчика», — описывает события юный герой.

Мама пропавшего Вадима сразу же позвонила в полицию. Прибывшие на место происшествия оперативники попросили Матвея описать злоумышленника. Получив визуальный портрет подозреваемого, силовики быстро обнаружили его и ребенка на чердаке дома, где 25-летний сельчанин, как оказалось, проживал. На допросе мужчина во всем признался. Правоохранители возбудили уголовное дело и арестовали подозреваемого.

«Конечно, я в обморок чуть не упала, когда пришли к нам по делам несовершеннолетних, еще фотографию показали, и Матвей его узнал, этого мужчину, я просто была в шоке, чуть сознание не потеряла», — вспоминает мама Матвея Ольга Беломестнова.

Мама маленького героя рассказала, что немаловажную роль во взрослом поступке ее сына сыграло правильное воспитание. Сотрудники МВД поблагодарили Матвея за бдительность и подарили велосипед и грамоту. Мальчик признался, что теперь он тоже хочет служить в полиции и помогать людям.