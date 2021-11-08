Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 14:34
14:34
Экономика
Московская биржа обновила рекорд по объему торгов иностранными акциями
14:33
Общество
Морозы и сильнейшие снегопады обрушатся на Краснодарский край в ближайшие дни
14:32
Общество
Дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра ожидаются в Петербурге вечером 8 ноября
14:32
Армия
Reuters: Литва перебрасывает войска к границе с Белоруссией и Польшей
14:31
Происшествия
ФАН публикует кадры с места аварии в Дрожжино, где подросток сбил женщину и ребенка
14:30
Происшествия
Суд взыскал с МЧС по 75 тыс. рублей в пользу родственников погибших в «Зимней вишне»
14:29
Происшествия
Суд арестовал имущество учредителя фитнес-клуба по делу о смерти дочери Конкина
14:25
Политика
Юрист Лабин допустил победу Януковича в ЕСПЧ по иску против Украины
14:25
Общество
Кехман планирует возродить оркестр во МХАТе
14:23
Экономика
Депутат ГД Бессараб рассказала о новых мерах поддержки семей
Все новости

Дмитрий Песков: в ситуации с одобрением «СП-2» следует терпеливо ждать

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 13:03
Экономика
Дмитрий Песков: в ситуации с одобрением «СП-2» следует терпеливо ждать
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 8 ноября. Подвижек в одобрении проекта «Северный поток — 2» со стороны европейских партнеров в настоящий момент нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако в этой ситуации главным является терпеливое ожидание, подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

«Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать», — заявил Песков.

Он также обратил внимание, что «Северный поток — 2» является «очень и очень важным проектом», который сыграет серьезную роль в обеспечении энергетической безопасности Европейского континента.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод «СП-2». По его словам, российский проект станет основой стабильных поставок голубого топлива на немецкий рынок.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Дмитрий Песков: в ситуации с одобрением «СП-2» следует терпеливо ждать
песков газопровод северный поток - 2 сертификация
Комментировать