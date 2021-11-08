Дмитрий Песков: в ситуации с одобрением «СП-2» следует терпеливо ждать

Москва, 8 ноября. Подвижек в одобрении проекта «Северный поток — 2» со стороны европейских партнеров в настоящий момент нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако в этой ситуации главным является терпеливое ожидание, подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

«Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать», — заявил Песков.

Он также обратил внимание, что «Северный поток — 2» является «очень и очень важным проектом», который сыграет серьезную роль в обеспечении энергетической безопасности Европейского континента.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод «СП-2». По его словам, российский проект станет основой стабильных поставок голубого топлива на немецкий рынок.