Настоящая борьба с сетевой педофилией затрагивает самые немыслимые социальные связи. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он объяснил свое обращение к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, в котором призвал министра принять необходимые меры в связи с существованием Telegram-канала с якобы противозаконной информацией. С этой проблемой к Милонову обратились участники общественного движения «Русский новый путь».

В воскресенье, 7 ноября, журналист из Санкт-Петербурга и создатель сайта «Антропогенез.ру» Александр Соколов сообщил, что из-за просьбы депутата он должен был писать объяснительную в полиции.

Соколов рассказал, что участники движения «Русский новый путь» предположили, что содержание канала «направлено на осуществление развратных действий над несовершеннолетними» и «формирование установок привлекательности нетрадиционных сексуальных взаимоотношений». Также они обвинили канал в том, что он распространяет порнографию с участием детей.

Милонов удивился, что «настоящая борьба с сетевой педофилией затрагивает самые немыслимые социальные связи», и прокомментировал свое письмо. Он отметил, что в его обращении не разглашались имена, поэтому участие журналиста в создании запрещенного контента должна проверить полиция.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

«Обращение, о котором сегодня либеральные СМИ говорят в ироничном контексте, касалось исключительно деятельности незаконного ресурса, где распространялись настоящие порнографические материалы. В моей бумаге не было ни слова о каких-то доцентах и ученых — их роль и участие в «банде педофилов» выяснят соответствующие органы», — пояснил он.

Ранее Виталий Милонов заявил, что Вашингтон поддерживает коррупционеров и воров в Судане. По словам депутата, Соединенные Штаты помогают только тем, кто выполняет их задания и действует в их интересах.