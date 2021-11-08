Сергей Прядкин занял пост советника президента УЕФА

Москва, 8 ноября. Бывший президент РПЛ Сергей Прядкин стал советником главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина.

Сергей Прядкин, который в октябре покинул пост президента РПЛ, сообщил, что получил назначение в УЕФА. Его слова приводит телеканал «Матч ТВ».

«Назначен с 5 ноября советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг. Это касается не только клубов Восточной Европы, а всех», — подчеркнул Прядкин.

С 2007 года экс-президент РПЛ является членом совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Кроме того, Прядкин занимает должность первого вице-председателя комитета по соревнованиям для сборных УЕФА.

Ранее вратарь московского «Спартака» Артем Ребров принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом 37-летний голкипер сообщил подписчикам в Instagram-аккаунте.