Морозы и сильнейшие снегопады обрушатся на Краснодарский край в ближайшие дни

Во многих регионах России эта неделя станет переломной в плане погоды. В Москве и Санкт-Петербурге ожидаются первые снегопады, а в Ленинградской области и вовсе вероятно формирование постоянного снежного покрова. И если для этих территорий такие метеоусловия — норма, то для Краснодарского края, где тоже ожидаются морозы и снегопады, — это нонсенс.

В Гидрометцентре ФАН рассказали, что 9 и 10 ноября погодные условия в регионе станут значительно хуже. Связано это с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы через территорию Краснодарского края.

«Осадки пройдут в виде дождя с мокрым снегом, местами — сильные осадки. В юго-восточных, предгорных районах и горах 10 ноября ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Ухудшение видимости в осадках — до 500 метров, на дорогах местами гололедица», — сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Синоптики предупреждают, что смещение фронтальных разделов по территории региона вызовет усиление ветра до 15-20 м/с, на черноморском побережье — до 20-25 м/с. Температура резко понизится на 10-12 градусов, придут морозы.

«10 ноября минимальная температура воздуха — +4...-1°C с дальнейшим понижением 11 ноября до -1...-6°C, в восточной половине края местами -3...-8°C. Днем будет не выше 6 градусов тепла», — добавили синоптики.

Ранее ФАН писал, что резкое похолодание и осадки в виде мокрого снега надвигаются на Ленинградскую область. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».