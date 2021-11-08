Зеленский назначил новых министров, а в Киеве прошло заседание иностранных союзников Украины

В Донбасс едут две свежие бригады ВСУ; украинская армия продолжает удерживать населенный пункт в «серой зоне» на юге; президент Владимир Зеленский назначил новых министров с общим «оранжевым» и юридическим прошлым, а также специалиста по инвестициям; в Киеве состоялось заседание комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования с участием представителей США, Канады, Великобритании, Польши, Швеции, Словакии, Дании, Литвы и НАТО.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе оставалось на высоком уровне несмотря на их снижение практически в 1,5 раза (1867 обстрелов против 2599).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте наиболее сложная ситуация сохраняется в районах населенных пунктов Золотое (58 км северо-западнее Луганска) и Попасная (66 км западнее Луганска), расположенных напротив позиций 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, прошедших подготовку под руководством иностранных инструкторов.

Кроме того, начинает ухудшаться ситуация вблизи н. п. Счастье (22 км северо-восточнее Луганска) и Станица Луганская (15 км северо-западнее административного центра региона), ранее выделявшихся относительно спокойной обстановкой.

Именно в этом районе неподалеку от села Болотенное в ходе наблюдения сотрудниками ОБСЕ 6 ноября был отмечен неустановленный БПЛА малого радиуса действий, не принадлежащий миссии, по которому из стрелкового оружия вели огонь военные ВСУ.

Позже в 20-30 метрах от патруля ОБСЕ произошел взрыв боеприпаса. По версии украинской стороны, это был сброс взрывного устройства с беспилотника на сотрудников европейской организации. Командование народной милиции ЛНР в свою очередь сообщает, что это была намеренная атака патруля военными 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, совершившими выстрел из СПГ.

ВСУ выстрелили в патруль ОБСЕ из СПГ

Вооруженные формирования Украины атаковали патруль СММ ОБСЕ в Станично-Луганском районе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «С целью запугивания…

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Учитывая, что пролета БПЛА наблюдатели более не слышали, а разрыв пришелся практически в расположении сил ВСУ, то скорее всего имел место удар по украинским военным со стороны защитников Донбасса, а дрон летал для доразведки и корректировки.

В начале недели, 3 ноября, в Северодонецке (70 км северо-западнее Луганска) Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям реализовали межведомственную противодиверсионную тренировку. В ходе нее силовики учились организовывать охрану и проводить разминирование на объединении «Азот».

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На центральном участке фронта сложная обстановка была в пригородах Донецка и Горловки. В течение недели наблюдатели ОБСЕ продолжали фиксировать скопления техники на железнодорожных станциях в Константиновке (52 км севернее Донецка) и Дружковке (67 км северо-западнее столицы ДНР).

Федеральное агентство новостей /

Учитывая, что на других ж/д станциях техника не была замечена, скорее всего на юго-восток Украины прибывает 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая меняет 10-ю горно-штурмовую в северо-западных пригородах Горловки. При этом, судя по наличию танков Т-72 в Константиновке, последняя уже приступила к погрузке и убытию в пункт постоянной дислокации в западной части страны.

По некоторым признакам, для замены 58-й мотопехотной бригады, расположенной в северных пригородах Донецка, на юго-восток отправилась 56-я мотопехотная бригада с полигона Широкий лан Николаевской области.

Районы Авдеевки и Краматорска 2 ноября посетила делегация Вооруженных сил Швеции во главе с начальником департамента военной политики и стратегического планирования штаба ВС генерал-майором Леной Персон-Герлиц. В ходе визита ее ознакомили с украинской версией развития ситуации на в регионе, показали разрушенную в ходе боевых действий инфраструктуру, мемориал погибшим военнослужащим. Конечно же, по версии украинской стороны, все разрушения были сделаны «российскими войсками», которые и расположены по ту сторону линии соприкосновения.

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Необходимо отметить, что основной целью визита шведского генерал-майора было участие в 15-м заседании многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования (3–5 ноября).

Однако такая поездка будет более способствовать расширению военной и технической поддержки Украины Швецией. Дело в том, что Лена Персон-Герлиц входит в Совет обороны и ответственна за подготовку решений на оборонительные или учебные операции.

На южном участке сложная ситуация остается в районах Докучаевска (28 км юго-западнее Донецка), сел Петровское (38 км юго-западнее Донецка) и Гранитное (60 км южнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой.

В ходе боевых действий в районе Старомарьевки был уничтожен понтон через реку Кальмиус, что, видимо, вынудило ВСУ использовать лодки для переправы.

???????????????????? Понтонный мост, возведённый ВСУ для переправки бронетехники в захваченный в конце октября населённый пункт Старомарьевка, был полностью уничтожен подразделениями ДНР. pic.twitter.com/CVucm1CvPK — VALENA RUS (@BAYDAK10) November 7, 2021

Кроме того, наблюдателями ОБСЕ были подтверждены установление украинского флага на окраине населенного пункта и оборудование заграждения — колючей проволоки. Это подтверждает то, что Старомарьевка продолжает находиться под контролем ВСУ.

Военное сотрудничество Запада с Украиной

Во второй половине недели, 3–5 ноября, в Киеве было проведено 15-е заседание многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования. Участие в нем, помимо украинского командования, приняли высокие чины от ВС США, Канады, Великобритании, Польши, Швеции, Словакии, Дании, Литвы и НАТО.

Примечательно, что американскую делегацию возглавлял начальник управления военной политики и стратегического планирования Командования ВС Соединенных Штатов в Европе — бригадный генерал Чарльз Миллер. Ранее он занимал должность военного атташе при посольстве своей страны на Украине. Задачей же его было подведение ежегодных итогов работы комитета и планирование работы на следующие 12 месяцев.

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Прежде чем перейти к мероприятию, украинское командование потянуло иностранную делегацию на утреннюю церемонию по чествованию погибших (преимущественно в Донбассе) бойцов ВСУ. Тем самым Киев видимо хотел «надавить на жалость» и еще раз «напомнить» о том, что он является «восточным форпостом НАТО по сдерживанию России».

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На мероприятии главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что основными приоритетами для украинской армии остаются:

завершение преобразования объединенной системы управления обороной;

внедрение автоматизированной системы управления;

завершение разделения зон ответственности между министерством обороны, аппаратом главнокомандующего и Генеральным штабом ВСУ;

проведение реформы управления персоналом и военного образования.

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Также на заседании говорили и о совместных мероприятиях боевой подготовки на 2022 год. В частности, Киев попросил синхронизировать календари учений со странами комитета и раскрыл замыслы проведения «Объединенных усилий — 2022». Кроме того, очень много украинские генералы говорили о якобы агрессивной политике России и идущей войне в Донбассе.

Получается, что Киев активно использует гражданское противостояние для «выбивания» дивидендов у стран Запада, что в совокупности с вовлечением их в экономику постепенно дает свои плоды. Так, в этом году Словакия не только впервые приняла участие в учениях «Объединенные усилия», но и вошла в многонациональный объединенный координационный комитет по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования. Это означает, что интеграция между двумя странами будет только углубляться.

facebook.com / @GeneralStaff.ua

Учитывая, что командование ВСУ заявляет о переброске техники ВС РФ к украинским границам и в декабре-январе ждет новый виток напряженности, вполне возможно, что оно попросило своих партнеров провести какое-нибудь совместное мероприятие по боевой подготовке в течение января 2022 года на своей территории.

Говоря о росте военного сотрудничества, нельзя пройти мимо многонациональных учений «Железный волк — 2021/II» (12–23 октября), которые были проведены в Литве у самой границы с Белоруссией.

Тренировка является отработкой совместных действий мотопехотной бригады «Железный волк» ВС Литвы в кооперации с боевыми группами ОВС НАТО. Однако в этот раз к мероприятию были привлечены сотрудники военной службы правопорядка с западной части Украины.

facebook.com / @GeneralStaff.ua

Судя по опубликованным Генеральным штабом ВСУ фотографиям, основное внимание там было уделено подавлению беспорядков среди мирных жителей. Учитывая, что сотрудники Западного управления военной службы правопорядка нередко командируются в состав украинской группировки на юго-востоке, не мудрено, что их решили поднатаскать в деле разгона митингов.

facebook.com / @GeneralStaff.ua

Кадровая чехарда в украинском кабмине

На фоне падения поддержки среди населения в Правительстве Украины команда Зеленского экстренно заменила четырех министров:

министр обороны — Алексей Резников ;

; первый вице-премьер / министр экономики — Юлия Свириденко ;

; вице-премьер / министр реинтеграции «временно оккупированных территорий» — Ирина Верещук ;

; министр стратегической промышленности — Павел Рябикин.

Global Look Press / Sergey Starostenko / XinHua / Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency

Примечательно, что почти всех новых министров связывает общее «оранжевое» и юридическое прошлое. Все они тем или иным способом пересекались с главой офиса президента Андреем Ермаком и были в одной команде с бывшим главой государства Виктором Ющенко, который является старейшиной Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик, созданного в 2016 году и продвигающего идеи «Междуморья». Более того, новый министр реинтеграции Верещук является президентом данной организации.

Все это говорит о том, что продвижение идеи «Междуморья» национальный лидер Украины Владимир Зеленский определил как цель государственной важности.

Из-за этого конфликт в Донбассе, вероятно, будет лишь обостряться, способствуя объединению стран проекта на принципе русофобии. Описанное выше углубление военного сотрудничества между Украиной и Словакией является лишним тому подтверждением.

Модернизация ВВТ

На неделе Генеральный штаб ВС Украины отчитался о завершении ведомственных испытаний новой модернизации учебного Су-27УП2М, в рамках которой выполнено 33 полета с налетом около 40 часов.

Усовершенствованием машины занимался завод «МиГремонт». Обновление включает в себя:

новый информационно-навигационный комплекс;

нашлемную систему целеуказания и индикации;

автомат выброса ложных тепловых целей;

вычислитель боевого применения.

facebook.com / @GeneralStaff.ua

По информации украинского военного ведомства, данная модификация существенно расширяет возможности Су-27 по работе как с воздушными, так и наземными целями. Также она позволит применять всю имеющуюся в распоряжении ВСУ линейку вооружения.

При этом предыдущая модификация Су-27П1М для борьбы с наземными целями была способна нести авиабомбы от 100 до 500 кг, 80-мм неуправляемые ракеты С-8 и 122-мм — С-13, а также контейнеры для малогабаритных зажигательных боеприпасов КМГУ-2.

До принятия на вооружение модернизации необходимо пройти государственные испытания, которые могут затянуться не на один год.

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