Звезда «Особенностей национальной рыбалки» Бычков рассказал о своей роли в фильме «16-й»

Актер театра, кино и дубляжа Виктор Бычков рассказал ФАН о своей роли в фильме-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й».

Технический показ картины состоялся накануне, 7 ноября. За сутки до официальной премьеры в России, намеченной на 8 ноября, десятки тысяч зрителей уже успели посмотреть ленту. Картина рассказывает о событиях, которые якобы оказали влияние на результаты президентских выборов в США и победу Дональда Трампа.

Знаменитый актер Виктор Бычков, которого многие помнят по роли егеря Кузьмича из фильма режиссера Александра Рогожкина «Особенности национальной рыбалки», принял участие в съемках картины «16-й».

«Меня попросили поучаствовать, написали сценарий. Изначально он был не таким, не совсем меня устраивал. Я не сразу согласился, но потом он (сценарий. — Прим. ФАН) был передуман и переписан», — говорит актер.

В фильме-исповеди Евгения Пригожина Бычков сыграл роль бездомного с тяжелой судьбой. Однако даже тяготы жизни не заставили его героя перестать верить в светлое и доброе.

«Я думаю, фильм больше для молодежи. Главное — чтобы им понравился. Главное — чтобы были заложены хорошие вещи. Я играл все-таки веру, правду, то, что стоит жить, что наши мечты могут сбыться, даже в такой форме», — поделился артист.

Первый показ кинокартины «16-й» должен был пройти 3 ноября в Нью-Йорке. Однако американский кинотеатр Film Society of Lincoln Center снял фильм с показа, не объяснив причину. Спустя два дня зрителей другого нью-йоркского кинотеатра с премьеры разогнали правоохранители.