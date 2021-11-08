Кехман заявил, что на спектакль с Бузовой было куплено чуть больше 200 билетов

Москва, 8 ноября. Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман расставил все точки над «i» в скандальной истории с отменой спектакля «Чудесный грузин». Он указал, что на постановку с участием экс-звезды «Дома-2» Ольги Бузова было куплено чуть больше 200 билетов.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Джугашвили состоялась 11 и 12 июня. Знаменитая ведущая сыграла в ней роль певицы Бэллы Шанталь. Выступление Бузовой на легендарной сцене вызвало больший резонанс, как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны обычных зрителей. Несмотря на критику, очередные показы «Чудесного грузина» с участием Бузовой должны были состояться 17 и 18 сентября. Но спектакли были перенесены на неопределенный срок.

Новый директор театра Владимир Кехман, который пришел в учреждение в конце октября, отменил постановку. Из-за этого у Бузовой с театром произошел конфликт. Знаменитость обвинила руководство во лжи.

Во время большого интервью Кехман объяснил свое решение. Он указал, что за два дня до показа на спектакль было продано всего 225 билетов.

«Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась», — подчеркнул Кехман в интервью РИА Новости.

Скандальная история с каждым днем только набирает обороты. Ранее экс-ведущая «Дома-2» заявила, что намерена судиться с театром из-за невыплаченных гонораров.