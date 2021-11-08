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Белоруссия планирует отгрузить через порты РФ около 2,3 млн тонн нефтепродуктов

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 12:51
Экономика
Белоруссия планирует отгрузить через порты РФ около 2,3 млн тонн нефтепродуктов
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 8 ноября. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал о намерениях Белоруссии поставить через Российскую Федерацию нефтепродукты сверх ожидаемых показателей. Его слова передает БелТА.

Как минимум 2,3 млн тонн нефтепродуктов должно быть транспортировано через российские порты до завершения 2021 года, полагает представитель белорусского промышленного комплекса. Отмечается, что указанные цифры на 35% выше плана.

«Мы уже переориентировали наши поставки на порты Российской Федерации. Мы оцениваем по итогам года, что при планах где-то 1,7 млн тонн мы выйдем по факту на поставки не менее 2,3 млн тонн», — делится своими ожиданиями Рыбаков.

Москва и Минск ранее подписали специальное межправительственное соглашение. Стороны договорились в феврале, что будут более плотно сотрудничать по направлениям перевозки и перевалки нефтепродуктов из Белоруссии, которые предназначаются для поставок на внешние рынки, через морские порты РФ.

Диверсификация поставок начала реализовываться по причине рисков, появившихся из-за политики, проводимой прибалтийскими государствами, добавил председатель «Белнефтехима». По документу, Белоруссия переправляет свыше 9,8 млн тонн грузов в отечественных портах на Балтике в период с 2021 по 2023 годы. Среди целевых грузов — масло, мазут и бензин.

Россия и Белоруссия начинают перезагрузку единого экономического пространства, ранее заявлял белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

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