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Избирательная комиссия объявила условия для участия в выборах президента Ливии
Весь мир
Избирательная комиссия объявила условия для участия в выборах президента Ливии
www.facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 8 ноября. Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии приняла постановление об утверждении списка регистрации кандидатов на выборах главы государства. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Решение № 73 от 2021 года включает 18 статей, среди которых — правила проведения плебисцита и требования к претендентам на пост президента североафриканского государства. Положение основывается на географии страны как на едином избирательном округе без разделения.

«Первый тур голосования подразумевает участие всех одобренных кандидатов. Во второй тур пройдут только два финалиста, получивших наибольшее количество голосов», — указывается в постановлении.

Представители ВИК добавили, что кандидаты в президенты обязаны предъявить пакет документов, в котором подтвердят отсутствие гражданства иностранного государства не только у себя, но и близких родственников.

«Претенденту должно быть не менее 35 лет, в дополнение к указанию о том, что он прекратил выполнять государственную работу или военную службу на постоянной основе за три месяца до 24 декабря», — говорится в документе.

Специалисты ВИК уточнили, что все возражения и решение отказаться от участия в плебисците необходимо предоставить в комиссию до оглашения окончательного списка. После этого претенденты обязаны соблюдать все законы и нормативные акты, регулирующие избирательный процесс.

«Избирательная комиссия имеет право исключить любого из кандидатов, если они нарушают соответствующие правила и кодекс поведения», — написано в постановлении.

Ранее сообщалось, что регистрация претендентов в президенты и парламент Ливии начнется 8 ноября. Прием документов осуществляется с начала работы ВИК.

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