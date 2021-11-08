Вашингтон, 8 ноября. Риторика президента США Джо Байдена о «стабильном и предсказуемом» диалоге с Россией — это ересь и манихейство. Скандальное разоблачение антироссийской политики Белого дома опубликовал портал Strategic Culture.

Мантра о «стабильном и предсказуемом» диалоге Кремля и Белого дома была одним из главных пунктов избирательной компании 46-го президента США и его ближайших помощников. Авторы Strategic Culture рассуждают, почему были выбраны именно эти слова и какой истинный смысл кроется за этими намерениями Вашингтона.

Как отмечает автор портала, стремление к «стабильности и предсказуемости», а не «норме и доброжелательности» подчеркивает установившийся во времен холодной войны нарратив «войны добра со злом». «Добро» здесь — это, конечно же, Соединенные Штаты. Такой подход к построению международного диалога автор называет «манихейским», то есть, лживым и еретическим по своей сути.

kremlin.ru / Администрация президента России

Однако не обошлось без незначительных, но все же позитивных моментов. К таким Strategic Culture относит продление СНВ-3, а также личную встречу Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в июне этого года. Несмотря на предшествовавшие встрече нападки на российского лидера в эфире телеканала ABC, диалог получился продуктивным и доброжелательным, удалось достичь компромисса по ряду вопросов. Однако на встрече в Швейцарии конструктив закончился, и следующим определяющим диалог Вашингтона и Москвы событием стал визит замглавы Госдепа США Виктории Нуланд.

«Тем не менее, кажется, что никаких субстантивных изменений, кроме позитивной риторики, не произошло. Во время визита в Москву в прошлом месяце высокопоставленный дипломат администрации Байдена Виктория Нуланд повторила мантру о стремлении к «стабильным и предсказуемым отношениям». Но из ее встреч стало ясно, что американская сторона не желает слушать или понимать точку зрения России по ряду жизненно важных вопросов. Эти вопросы включают наращивание вооруженных сил альянса НАТО под руководством США на границах России, а также дестабилизирующую военную поддержку со стороны Вашингтона антироссийскому режиму на Украине», — пишет Strategic Culture.

flickr.com / U.S. Embassy Moldova

Другая любимая мантра Белого дома — это стремление принудить РФ жить в «миропорядке, основанном на правилах», даже если эти правила противоречат нормам международного права. Несмотря на то, что формулировка «порядок, основанный на правилах» звучит внушительно и легитимно, указывает американский автор, нельзя забывать, что она означает на самом деле — нерушимый диктат США.

Объяснение столь извращенной политики Вашингтона крайне банально, резюмирует автор. Для США жизненно важно, чтобы отношения с потенциальными конкурентами и региональным и мировыми державами — Россией, Китаем Ираном и многими другими — были плохими. Американский капитализм — болезненная и дисфункциональная машина, работающая только в условиях гипермилитаристской повестки, заключил в своем скандальном разоблачении автор Strategic Culture.

Несмотря на призывы к «стабильному и предсказуемому» диалогу, Вашингтон все же признает за Россией статус одного из ведущих участников системы международных отношений. Ранее американский генерал Марк Милли признал РФ великой державой и одним из мировых полюсов силы, чем вызвал скандал на Украине. Также на фоне осложнений в диалоге Москвы и Вашингтона, пишет НСН, в МИД России прокомментировали слухи об очередном саммите Путина и Байдена.