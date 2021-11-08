Госпитализированный с коронавирусом Александр Серов уже вернулся к работе

Москва, 8 ноября. Здоровье народного артиста России Александра Серова идет на поправку. Директор певца Александр Федорков сообщил, что музыканта могут выписать из больницы уже в ближайшее время.

Федорков рассказал ТАСС о состоянии здоровья популярного артиста. По его словам, госпитализированный с коронавирусом Серов чувствует себя намного лучше. Состояние музыканта показывает положительную динамику. Он уже вернулся к работе, а в ближайшее время его выпишут из больницы.

«Мы с ним уже поработали на его студии, пока, правда, по телефону», — сообщил Федорков.

Александр Серов уже больше месяца находится на лечении. У артиста диагностировали серьезное поражение легких и положили в реанимацию. Однако со временем его состояние стало улучшаться, но врачи не спешили отправлять музыканта домой. Впереди его ждал долгий процесс восстановления.

Ранее Федорков рассказал, что Серов не забывал о своих музыкантах, хотя сам находился в реанимации. Он помогает финансово членам своего коллектива.