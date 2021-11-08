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Песков: Путин примет в Кремле гендиректора холдинга «Вертолеты России» Богинского
Армия
Песков: Путин примет в Кремле гендиректора холдинга «Вертолеты России» Богинского
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 ноября. Президент РФ Владимир Путин 8 ноября пообщается с руководителем холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Богинского состоится в Кремле в ходе «обычных встреч и совещаний», отметил Песков.

«Из публичного — он (президент России. — Прим. ред.) примет сегодня генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что холдинг «Вертолеты России» выпускает широкую номенклатуру высокотехнологичной продукции как военного, так и гражданского назначения. Ранее стало известно, что Путин провел телефонную беседу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, которая была посвящена российско-американским отношениям.

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