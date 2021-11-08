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Рэпер Моргенштерн узнал о смерти отца через три года после трагедии
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн узнал о смерти отца через три года после трагедии
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 8 ноября. Мать скандального исполнителя Марина рассказала об отношениях рэпера с отцом. Алишер видел Тагира Валеева всего пять раз в жизни и даже не сразу узнал о его смерти.

Марина Валеева на личной странице в Instagram опубликовала свою песню «Я не одна», а под постом прокомментировала воспоминания сына об отце. По словам женщины, Тагир Валеев был прекрасной личностью, писал стихи и картины, занимался продуктовым бизнесом. Однако из-за недоброжелателей в работе начались трудности. Мужчина не смог справиться с проблемами и начал планомерно уничтожить себя.

«Тагира не стало, когда Алишерке было 11 лет. Я сказала об этом сыну только ближе к 14-ти (переживая за его детские чувства). «А я, почему-то, знал, что его нет больше», — наверное, сын чувствовал...», — написала Марина Моргенштерн под постом.

Рэпер Моргенштерн узнал о смерти отца через три года после трагедии
Prt Scr instagram.com / @marina_morgenshtern

Женщина пыталась сохранить любовь к отцу в сердце у сына. Она говорила, что Валеев любит своего наследника, но не может часто приходить, а тем более жить в семье. Мать Моргенштерна переехала к родителям на восьмом месяце беременности. Они приняли дочь и пытались скрасить ее жизненные проблемы шутками и вкусной едой.

Сейчас Моргенштерн и сам стал семейным человеком. Он женился на своей девушке Диларе Зинатуллиной. В эфире юмористического YouTube-шоу «Что было дальше?» рэпер признался, что предпочитает подчиняться супруге.

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