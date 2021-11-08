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Действующий президент Никарагуа лидирует на выборах после подсчета 49% голосов

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 12:44
Весь мир
Действующий президент Никарагуа лидирует на выборах после подсчета 49% голосов
wikipedia.org  /  總統府 / CC BY 2.0

Манагуа, 8 ноября. Действующий президент Даниэль Ортега лидирует на выборах в Никарагуа после подсчета 49% бюллетеней. По данным Высшего избирательного совета (CSE), за него проголосовали 74,99% избирателей.

На втором месте находится Либерально-конституционная партия (PLC) с 14,4% голосов, за ней идет Никарагуанская партия христианского пути (CCN) с 3,44%. Далее «Либеральный альянс Никарагуа» (ALN) с 3,27%, «Альянс Республики» (APRE) c 2,20% и Независимая либеральная партия (PLI) c 1,70%.

Окончательные результаты голосования будут опубликованы до 26 ноября.

Ранее российская делегация оценила организацию голосования на выборах в Никарагуа.

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