Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе

Москва, 8 ноября. Ситуация с нелегальными мигрантами в Белоруссии становится непростой, и этот большой груз ложится на плечи властей республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не сомневаются, что белорусское руководство предпринимает все необходимые меры для удержания ситуации с мигрантами в законном русле и учитывает обеспокоенности российской стороны.

«Конечно, не сомневаемся и в том, что учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию», — отметил Песков.

Как стало известно ранее, идущая в сторону Польши многочисленная толпа беженцев попала на видео в Белоруссии. По информации местных пограничников, большая группа мигрантов с вещами движется вдоль трассы к белорусско-польской границе.