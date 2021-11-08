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Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе
Политика
Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе
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Москва, 8 ноября. Ситуация с нелегальными мигрантами в Белоруссии становится непростой, и этот большой груз ложится на плечи властей республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не сомневаются, что белорусское руководство предпринимает все необходимые меры для удержания ситуации с мигрантами в законном русле и учитывает обеспокоенности российской стороны.

«Конечно, не сомневаемся и в том, что учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию», — отметил Песков.

Как стало известно ранее, идущая в сторону Польши многочисленная толпа беженцев попала на видео в Белоруссии. По информации местных пограничников, большая группа мигрантов с вещами движется вдоль трассы к белорусско-польской границе.

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мигранты белоруссия польша песков
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