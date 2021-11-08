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Главком ЦВО Лапин: ВС РФ провели 20 учений в Таджикистане на фоне обострения в Афганистане

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 12:36
Армия
Главком ЦВО Лапин: ВС РФ провели 20 учений в Таджикистане на фоне обострения в Афганистане
ДИМК МО  /  ДИМК МО РФ

Чебаркуль (Челябинская область), 8 ноября. Центральный военный округ (ЦВО) организовал более 20 внеплановых учений со странами ОДКБ на полигонах в Таджикистане на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в соседнем Афганистане.

Об этом рассказал журналистам в рамках фестиваля прессы «Центральный Медиа-Ас — 2021» командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. По словам командующего, учения прошли на фоне «мгновенной деградации» обстановки в Афганистане, что подвигло страны ОДКБ оперативно заняться повышением слаженности действий коллективных вооруженных сил, за короткий период прошло не менее 20 совместных тренировок.

«Наиболее важные это те, которые прошли у нас на Харб-Майдоне, Момираке, Самбули, Ляуре. Венцом этой подготовки в Таджикистане явились международные учения «Взаимодействие-2021», и мы этим учением не завершаем учебный год», — сказал Лапин.

Командующий ЦВО сообщил прессе, что 201-я база ВС РФ в Таджикистане получит до конца ноября 2021 года партию улучшенных танков Т-72БЗМ.

Ранее стал известно, что подразделения спецназа ЦВО проведут учения на таджикистанском полигоне Ляур в ноябре нынешнего года.

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