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Путин по телефону обсудил с директором ЦРУ Бернсом отношения России и США
Политика
Путин по телефону обсудил с директором ЦРУ Бернсом отношения России и США
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с директором ЦРУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, во время разговора стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона, а также кризис в дипломатической практике, региональные конфликты и кибербезопасность.

Как стало известно ранее, руководитель ЦРУ Уильям Бернс посетил с рабочим визитом Москву, чтобы «предупредить» Россию по поводу Украины. По информации журналистов, начальник ведомства предупредил Кремль об «отслеживании перемещений войск РФ» вблизи с Украиной.

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