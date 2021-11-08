Путин по телефону обсудил с директором ЦРУ Бернсом отношения России и США

Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с директором ЦРУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, во время разговора стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона, а также кризис в дипломатической практике, региональные конфликты и кибербезопасность.

Как стало известно ранее, руководитель ЦРУ Уильям Бернс посетил с рабочим визитом Москву, чтобы «предупредить» Россию по поводу Украины. По информации журналистов, начальник ведомства предупредил Кремль об «отслеживании перемещений войск РФ» вблизи с Украиной.