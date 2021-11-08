Кабмин осуществит масштабную цифровую трансформацию в промышленности

Москва, 8 ноября. Правительство России проведет масштабную цифровую трансформацию в области промышленности. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Процесс будет сконцентрирован на внедрении отечественных решений в сфере информационных технологий на предприятиях. Это позволит России выйти в технологические лидеры, подчеркнул глава кабмина

«У нас есть для этого все возможности. В течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли», — сообщил премьер на оперативном совещании со своими заместителями.

С этой целью Кабинет министров в четыре раза увеличит финансовую поддержку российских проектов по программному обеспечению в промышленности. В их числе будут технологии «интернета вещей», искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности.

Искусственный интеллект повышает эффективность сотрудников компаний. К такому выводу пришли специалисты MIT SMR и BCG в рамках ежегодного исследования.