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Кабмин осуществит масштабную цифровую трансформацию в промышленности
Экономика
Кабмин осуществит масштабную цифровую трансформацию в промышленности
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 8 ноября. Правительство России проведет масштабную цифровую трансформацию в области промышленности. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Процесс будет сконцентрирован на внедрении отечественных решений в сфере информационных технологий на предприятиях. Это позволит России выйти в технологические лидеры, подчеркнул глава кабмина

«У нас есть для этого все возможности. В течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли», — сообщил премьер на оперативном совещании со своими заместителями.

С этой целью Кабинет министров в четыре раза увеличит финансовую поддержку российских проектов по программному обеспечению в промышленности. В их числе будут технологии «интернета вещей», искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности.

Искусственный интеллект повышает эффективность сотрудников компаний. К такому выводу пришли специалисты MIT SMR и BCG в рамках ежегодного исследования.

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кабмин промышленность цифровизация
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