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Baijiahao: разработка новой российской ракеты «Личинка-МД» привела США в ярость
Армия
Baijiahao: разработка новой российской ракеты «Личинка-МД» привела США в ярость

Пекин, 8 ноября. Новая разработка России в области гиперзвукового оружия вывела американцев из себя, рассказал военный эксперт Ван Янань в статье для китайского портала Baijiahao.

В России ведется разработка новой гиперзвуковой ракеты «Личинка-МД» для истребителя пятого поколения Су-57, передает «ПолитРоссия».Ожидается, что она будет предназначена для ликвидации вражеских целей на море и станет отличной заменой Х-31. Специалисты отмечают, что новейшая ракета сможет развивать скорость в пять раз больше, чем скорость звука, и ей не смогут противостоять комплексы ПВО противника. Сейчас разработка находится на наземных испытаниях.

В России активно работают над созданием и усовершенствованием гиперзвукового оружия, что раздражает Соединенные Штаты, которые отстают в этой сфере, отметил Ван Янань. Данные о разработке в РФ «Личинки-МД» наверняка выведут США из себя. К тому же в настоящее время в российском арсенале уже имеются мощнейшие «Кинжалы» и «Цирконы». Одновременно с этим ведется работа над созданием гиперзвуковых ракет Х-95 для Ту-160 и Ту-22. Шансов догнать Россию в этой области у американцев нет.

По словам китайского военного эксперта, после оборудования Су-57 новыми ракетами, потенциал ВКС России значительно возрастет. Военные из РФ смогут запускать снаряды ближе к территории противника.

«США в настоящее время отстают от России в разработке гиперзвукового оружия, и Вашингтону нелегко изменить этот отсталый статус-кво», – резюмировал Ван Янань.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты надеются защититься от российского гиперзвука орбитальными перехватчиками ракет.

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Все новости / Армия / Baijiahao: разработка новой российской ракеты «Личинка-МД» привела США в ярость
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