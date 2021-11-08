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Бойцы 201-й базы ВС РФ в Таджикистане получат эшелон улучшенных танков Т-72БЗМ

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 12:17
Армия
Бойцы 201-й базы ВС РФ в Таджикистане получат эшелон улучшенных танков Т-72БЗМ
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Чебаркуль (Челябинская область), 8 ноября. Российскую 201-ю военную базу в Таджикистане усилят улучшенными танками Т-72Б3М с повышенными боевыми характеристиками и новой техникой, о чем рассказал командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Планами по поводу переоснащения крупнейшей российской базы за пределами страны генерал-полковник Александр Лапин поделился с журналистами в рамках фестиваля прессы «Центральный Медиа-Ас — 2021». По словам командующего, на военной базе провели мощнейшую работу по перевооружению. Новой техникой укомплектовали три мотострелковых батальона.

«До конца этого года мы завершим перевооружение танкового батальона, получаем 30 глубоко модернизированных танков Т-72Б3М», — рассказал Лапин.

Зенитные подразделения базы получили новые переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба» и «Игла», противотанковые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд», автоматы АК-12 и реактивные огнеметы.

Ранее стало известно, что инструкторы 201-й российской военной базы подготовят в 2022 году не менее тысячи младших специалистов для Вооруженных сил Таджикистана.

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таджикистан Т-72Б3М 201-я база вс рф
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