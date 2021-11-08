Москва, 8 ноября. Освобождение Киева в 1943 году от нацистских захватчиков стало одной из самых успешных операций Красной армии, заявил эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

Историк прокомментировал сообщение украинского президента Владимира Зеленского, который отмечал, что СССР якобы бросил на «верную смерть» плохо вооруженных местных жителей во время освобождения Киева в 1943 году.

Никита Буранов подчеркнул, что освобождение столицы Украины и территории всей страны в целом стало одной из самых блестящих операций Красной армии.

«Если Зеленский этого не понимает, то может прочитать последнюю треть мемуаров немецкого фельдмаршала Манштейна, который командовал нацистскими войсками в том регионе, и даже он, будучи противником, дает высокую оценку действиям Красной армии», — отметил эксперт в интервью РИА Новости.

Как стало известно ранее, поддержка украинцами президента страны Владимира Зеленского обвалилась на семь пунктов, достигнув 25%.