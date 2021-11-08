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Американское посольство в Грузии сообщило о прибытии двух кораблей ВМС США в порт Батуми
Армия
Американское посольство в Грузии сообщило о прибытии двух кораблей ВМС США в порт Батуми
Global Look Press  /  Damon Grosvenor

Москва, 8 ноября. Флагманский корабль Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и ракетный эсминец USS Porter прибыли в порт Батуми после совместных учений с Болгарией, о чем сообщило американское посольство в Грузии.

Спустя шесть лет флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney вернулся в Грузию вместе с ракетным эсминцем Porter. Новостью об этом поделилось американское посольство в Батуми в понедельник, 8 ноября.

«Для него это знакомый порт, Mount Whitney уже пять раз заходил сюда», — указало посольство в Facebook.

Ранее пресс-служба Шестого флота ВМС США сообщила, что оба корабля отправились в Черное море для проведения совместных операций со странами НАТО для обеспечения безопасности в регионе. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя совместные операции Североатлантического альянса в Черном море, отметил, что появление флагов ВМС Соединенных Штатов в регионе «не добавляет стабильности» международной обстановке.

На фоне появления в Черном море двух американских кораблей ВМФ РФ провел собственные учения. В воскресенье экипаж фрегата «Адмирал Эссен» отработал прикрытие пункта базирования кораблей от авиаудара условного противника.

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