Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 13:03
13:01
Политика
Публицист Союстов: Перезапуск проекта Союзного государства РФ и РБ стартовал 4 ноября
12:57
Спорт
Сергей Прядкин занял пост советника президента УЕФА
12:56
Общество
Власти Дагестана указали на деструктивные силы, влияющие на отношения России с соседями
12:54
Общество
Букингемский дворец ответил на письмо школьницы из Новокузнецка
12:53
Шоу-бизнес
Кехман заявил, что на спектакль с Бузовой было куплено чуть больше 200 билетов
12:51
Экономика
Белоруссия планирует отгрузить через порты РФ около 2,3 млн тонн нефтепродуктов
12:48
Общество
Дмитрий Песков прокомментировал сбои с QR-кодами на портале «Госуслуги»
12:48
Политика
Авторы Strategic Culture назвали «манихейством» слова Байдена о «стабильном» диалоге с РФ
12:47
Общество
Госпитализированный с коронавирусом Александр Серов уже вернулся к работе
12:46
Общество
Песков: изменение срока действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 не обсуждается
Все новости

Уилл Смит поделился своим гонораром с коллегами по съемочной площадке фильма «Король Ричард»
Общество
Уилл Смит поделился своим гонораром с коллегами по съемочной площадке фильма «Король Ричард»
flickr.com  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 8 ноября. Популярный актер Уилл Смит сделал приятный сюрприз коллегам по фильму «Король Ричард», потерявшим из-за гибридного проката картины деньги. Он подарил киношникам денежные средства и iPhone.

Как пишет THR, чеки получили Сания Сидни, Деми Синглтон, Тони Голдвин, Джон Бернтал и Ауанджан Эллис. Сумма не обозначается. Один из источников назвал подарок от звезды «Людей в черном» приятным бонусом к компенсации от WarnerMedia.

На такой щедрый поступок Уилл Смит пошел после того, как узнал, что некоторые коллеги по съемочной площадке лишились части процентов с кассовых сборов с фильма. Дело в том, что из-за пандемии студия решила запустить фильм одновременно и в кинотеатрах, и на сервисе HBO Max, пишет телеканал «360».

Уилл Смит полностью погружен в работу. К выходу в прокат готовятся восемь проектов. Один из них «Король Ричард», российская премьера которого запланирована на 18 ноября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Уилл Смит поделился своим гонораром с коллегами по съемочной площадке фильма «Король Ричард»
кино уилл смит деньги
Комментировать