Уилл Смит поделился своим гонораром с коллегами по съемочной площадке фильма «Король Ричард»

Вашингтон, 8 ноября. Популярный актер Уилл Смит сделал приятный сюрприз коллегам по фильму «Король Ричард», потерявшим из-за гибридного проката картины деньги. Он подарил киношникам денежные средства и iPhone.

Как пишет THR, чеки получили Сания Сидни, Деми Синглтон, Тони Голдвин, Джон Бернтал и Ауанджан Эллис. Сумма не обозначается. Один из источников назвал подарок от звезды «Людей в черном» приятным бонусом к компенсации от WarnerMedia.

На такой щедрый поступок Уилл Смит пошел после того, как узнал, что некоторые коллеги по съемочной площадке лишились части процентов с кассовых сборов с фильма. Дело в том, что из-за пандемии студия решила запустить фильм одновременно и в кинотеатрах, и на сервисе HBO Max, пишет телеканал «360».

Уилл Смит полностью погружен в работу. К выходу в прокат готовятся восемь проектов. Один из них «Король Ричард», российская премьера которого запланирована на 18 ноября.