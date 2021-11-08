Новая государственная клиническая лаборатория откроется в ДНР

Донецк, 8 ноября. В одном из корпусов диагностического центра Донецка запланирован запуск новой клинической лаборатории. Уже начата реконструкция здания, сообщает информационное агентство «Новороссия».

Лаборатория будет располагаться в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении (ДоКТМО).

«В этом году уже была закуплена часть оборудования и лабораторная информационная система. Сейчас в корпусе ведутся демонтажные и подготовительные работы, вывозится строительный мусор», — передает пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР.

В следующем году начнутся монтажно-строительные работы и будет закуплено недостающее лабораторное оборудование. Запуск лаборатории запланирован на 2023 год.

Ранее ФАН рассказывал об инициативе правительства Томской области по поддержке молодых ученых. Для них на базе научных организаций города будут созданы шесть молодежных лабораторий.