Тунисские активисты потребовали отозвать ордер на арест бывшего президента

Тунис, 8 ноября. Правозащитные организации и активисты обратились к президенту республики Каису Саиду, требуя отозвать ордер на арест бывшего руководителя страны Монсефа Марзуки. Об этом пишет издание Anadolu.

Международное уведомление о задержании выписано следственным судом Туниса и направлено в Интерпол. Подозреваемый обвиняется в «заговоре против государственной безопасности».

Правозащитники считают эту меру произвольной, порочащей оппозицию. Они подписали петицию за отмену действия документа.

«Требуем отозвать ордер на арест, поскольку он оскорбляет судебную систему Туниса», — заявили активисты.

Монсеф Марзуки занимал пост президента республики с 2011 по 2014 год. После ухода в отставку он переехал во Францию и долгое время не вмешивался во внутренние дела родины, однако все изменилось после политического и социального кризиса.

Экс-лидер использовал свои связи в Париже, чтобы европейское государство отказало в поддержке чрезвычайных решений Каиса Саида. Последний заморозил работу парламента, снял неприкосновенность со всех депутатов и отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши.

Марзуки пытался побудить зарубежные государства вмешаться во внутренние дела Туниса на фоне демонстраций 9 октября в столице Франции. Правозащитные ассоциации республики осудили его действия.

В итоге именно это подстрекательство и стало причиной для выписывания ордера на арест бывшего президента. Документ официально вступил в силу 4 ноября.