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Авиакомпания Red Wings прокомментировала «завышенную» зарплату пилотов
Экономика
Авиакомпания Red Wings прокомментировала «завышенную» зарплату пилотов
flyredwings.com  /  Пресс-служба авиакомпании Red Wings

Москва, 8 ноября. Заработная плата пилотов авиационной компании Red Wings искусственно завышена, отметил в комментарии РБК руководитель «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Организация Red Wings располагается в Екатеринбурге и регулярно совершает оттуда субсидированные рейсы на самолетах модели Superjet. Уровень зарплат в этом предприятии не оценили по достоинству представители другой фирмы — «Уральские авиалинии».

Как считает генеральный директор авиакомпании, пилоты региональных воздушных транспортных средств в Red Wings награждаются «дикой зарплатой». При этом в «Уральских авиалиниях» не стали называть определенную величину денежного вознаграждения у конкурентов. С точки зрения Скуратова, расхождение в объеме зарплат между пилотами крупных магистральных судов Airbus и небольших Superjet 100 — «плохое».

Пресс-секретарь Red Wings Александр Воробьев заявил в интервью РБК, что зарплатный уровень пилотов в Red Wings располагается у рыночной отметки. Официальный представитель компании добавил, что в этом году отечественный авиарынок восстановился, подогрев конкуренцию между предприятиями.

Red Wings запускает прямые рейсы до Еревана из Ростова-на-Дону. Вместе с этим, авиакомпания делает возможными вылеты в столицу Армении из Москвы, Краснодара и Самары.

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