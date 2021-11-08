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В Бостоне митинг против обязательной вакцинации закончился массовой дракой
Весь мир
В Бостоне митинг против обязательной вакцинации закончился массовой дракой
flickr.com  /  Richy!

Бостон, 8 ноября. Митинг против обязательной вакцинации в Бостоне закончился массовой дракой с участниками членов антифашистских организаций. Полиция задержала двух человек.

Митинг против обязательной вакцинации был инициативой правой организации, базирующейся в Массачусетсе Суперсчастливая Америка (SHFA), которая традиционно выступает против ограничительных мер, связанных с COVID-19. Мероприятие было направлено на то, чтобы «противостоять прививкам, ношению масок, массовым увольнениям и неконституционным законам», говорилось в описании митинга.

Во время шествия возле центрального городского парка «Бостон-Коммон» навстречу митингующим вышли несколько десятков представителей антифашистских организаций, они кричали: «Нацисты вон», а также пытались заглушить оппонентов с помощью музыкальных инструментов. В какой-то момент шествие переросло в массовую драку, в которую пришлось вмешаться полиции.

В итоге двое протестующих были задержаны. По данным полиции, в результате столкновений никто не пострадал.

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сша столкновения антифашисты
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