В Бостоне митинг против обязательной вакцинации закончился массовой дракой

Бостон, 8 ноября. Митинг против обязательной вакцинации в Бостоне закончился массовой дракой с участниками членов антифашистских организаций. Полиция задержала двух человек.

2 arrested after anti-mandate protesters clash with opposing group in Boston https://t.co/5fne4njkQZ pic.twitter.com/s2SaOVWYOP — New York Post (@nypost) November 8, 2021

Митинг против обязательной вакцинации был инициативой правой организации, базирующейся в Массачусетсе Суперсчастливая Америка (SHFA), которая традиционно выступает против ограничительных мер, связанных с COVID-19. Мероприятие было направлено на то, чтобы «противостоять прививкам, ношению масок, массовым увольнениям и неконституционным законам», говорилось в описании митинга.

Во время шествия возле центрального городского парка «Бостон-Коммон» навстречу митингующим вышли несколько десятков представителей антифашистских организаций, они кричали: «Нацисты вон», а также пытались заглушить оппонентов с помощью музыкальных инструментов. В какой-то момент шествие переросло в массовую драку, в которую пришлось вмешаться полиции.

Fight just broke out between groups, police broke it up @NBC10Boston @NECN pic.twitter.com/zC4MBnbVLb — Monica Madeja NBC10 Boston (@MonicaNBCBoston) November 7, 2021

.@bostonpolice bringing in officers dressed in riot gear to area where protests/counter protests happening in Boston Common @NBC10Boston @NECN pic.twitter.com/bsiole8uJR — Monica Madeja NBC10 Boston (@MonicaNBCBoston) November 7, 2021

В итоге двое протестующих были задержаны. По данным полиции, в результате столкновений никто не пострадал.