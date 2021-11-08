Тула вошла в десятку популярных туристических маршрутов на новогодние праздники

Тула, 8 ноября. Отдых в самоварной столице России пользуются высоким спросом. К этому выводу пришли авторы сервиса для бронирования жилья жилья Tvil.ru

В список востребованных у россиян мест проведения Нового года вошли так же Казань, Великий Устюг, Луга, Банное, Железноводск, Дмитров, Истра, Суздаль и Симферополь. Туристы посетят проведут в этих местах от 2 до 3 дней в период с декабря по февраль.

Ценность Тулы как туристического города постоянно растет. Власти придумывают все новые способы для того, чтобы сделать этот город удобном и привлекательным. В частности, сообщалось о введении дополнительного автобусного маршрута для гостей оружейной столицы России. Экскурсоводы подробно расскажут всем желающим о тульских достопримечательностях.

Город вполне безопасен для жителей. К примеру, новость о массовой резне, якобы произошедшей в Туле, является фейком, написало издание «Ридус».