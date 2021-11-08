Идущая в сторону Польши многочисленная толпа мигрантов попала на видео в Белоруссии

Минск, 8 ноября. Толпа мигрантов движется в сторону границы с Польшей, чтобы попасть на территорию Европейского союза, сообщили белорусские пограничники.

В интернете появилась видеозапись, на которой можно заметить, как сотни мигрантов идут вдоль дороги в сторону польской границы.

«В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей», — сообщили представители Госпогранкомитета Белоруссии.

Пресс-секретарь правящей в Польше партии «Закон и Справедливость» Радослав Фогель отметил: если впустить этих людей в ЕС, то на территории польского государства останутся около одного миллиона мигрантов.

Как стало известно ранее, на границе с Белоруссией обнаружены три трупа нелегальных мигрантов.