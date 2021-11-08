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Белгородских мам обучат основам ведения бизнеса
Общество
Белгородских мам обучат основам ведения бизнеса
Федеральное агентство новостей  / 

Белгород, 8 ноября. В правительстве Белгородской области сообщили, что женщины в декрете или с детьми до 18 лет могут принять участие в федеральной образовательной программе по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

Заявку на бесплатное обучение, которое начнется 15 ноября, можно подать на официальном сайте до 8 ноября 2021 года, сообщает издание «Бел.Ру».

Программа проходит в Белгородской области уже третий год подряд. Она предназначена для женщин в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми. Для этого необходимо желание открыть свое дело или уже действующий бизнес, которому не больше одного года. Жюри в итоге выберет 35 лучших конкурсанток, которых пригласят в Белгород на обучение предпринимательству.

Тренеры будут обучать женщин правилам поиска своей ниши в бизнесе и разработке концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, а также расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения бизнеса.

В финале каждая участница должна будет представить свой бизнес-план. А победительница конкурса проектов получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи от фонда Amway «В ответе за будущее».

Ранее ФАН сообщал о том, что государство выделит субсидии подмосковным социальным предпринимателям. Процедуру получения помощи упростили максимально. 

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