Публицист Союстов: Перезапуск проекта Союзного государства РФ и РБ стартовал 4 ноября

4 ноября был дан старт перезапуску проекта Союзного государства РФ и РБ. У России и ее партнеров по интеграции появился шанс выдержать темп технологического прогресса, а также сохранить уровень жизни своих граждан, свои экономики и суверенитет. Важно понимать, что у Москвы и Минска в деле строительства Союзного государства пути назад нет — только вперед!

Долгий и непростой путь

4 ноября в режиме видеоконференции состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. В рамках этого мероприятия президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко утвердили 28 отраслевых союзных программ двух стран. Кроме того, президенты утвердили новую военную доктрину Союзного государства.

На том же заседании госсовета Лукашенко озвучил сроки проведения референдума по конституции в Белоруссии — февраль 2022 года.

Путь Москвы и Минска к тому, что случилось 4 ноября 2021 года, оказался долог и непрост. Процесс интеграции РФ и РБ с середины 1990-х по большей части осуществлялся в рамках СНГ. Преимущественно — из-за возрастающих угроз со стороны НАТО он шел в военно-политической сфере. Эта же сфера оставалась для руководства России главенствующей и далее, когда глобальные интеграционные процессы разворачивались уже под эгидой Таможенного союза и ЕАЭС.

При этом Россия, называя вещи своими именами, покупала декларативную лояльность Лукашенко, взамен раздавая белорусской стороне многочисленные экономические преференции.

Украинский Евромайдан, воссоединение Крыма с РФ, а также введение Западом антироссийских санкций в совокупности с личными амбициями Лукашенко серьезно повлияли на сложившийся до 2014 года в российско-белорусских отношениях status quo. В какой-то момент «богатовекторность» Александра Григорьевича практически похоронила интеграционный проект. Однако в 2020-м, после объявления итогов президентских выборов, в РБ разразился политический кризис. Когда стало понятно, что тот может перерасти в госпереворот, в ситуацию вмешалась Москва.

Россия недвусмысленно дала понять западным бенефициарам белорусских протестных акций, что не допустит в РБ повторения украинского сценария вооруженного захвата власти. Тем самым Москва гарантировала Белоруссии сохранение ее суверенитета и побудила Лукашенко занять более конструктивную позицию в отношении интеграции РФ и РБ. С начала 2021 года Александр Григорьевич стал самым частым гостем Путина из числа руководителей иностранных государств. За этим явлением скрывается резко возросший темп интеграционных процессов двух постсоветских республик.

Новостное агентство «Харьков» /

От общего к частному

Впрочем, даже в таких условиях процесс согласования дорожных карт и других документов интеграции шел неровно. К консенсусу Москве и Минску удалось прийти только на переговорах 9-10 сентября этого года. Ну а подписание на удаленке достигнутых договоренностей состоялось, как мы уже знаем, 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Многим представителям российской и белорусской общественности это событие могло показаться будничным и рутинным. Однако такая оценка случившегося будет априори ошибочной. Де-факто 4 ноября был дан старт перезапуску проекта Союзного государства РФ и РБ, успевшего с конца девяностых изрядно забуксовать стараниями белорусского лидера, заигравшегося в «богатовекторность». Последнее включало в себя и старательное увиливание Минска после событий 2014 года от официального признания Крыма территорией РФ. Поэтому представляется весьма символичным тот факт, что 4 ноября 2021 года Владимир Путин подписывал документы об интеграции РФ и РБ, находясь не где-нибудь, а в Севастополе.

Если от общего перейти к частному, то можно отметить следующие результаты недавнего заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Подписаны 28 программ по интеграции, нацеленных на гармонизацию большинства сфер совместной деятельности РФ и РБ. Среди этих документов есть те, что позволяют объединить воедино рынки газа и нефти двух государств. До 1 декабря 2023 года Москва и Минск подпишут соглашение о едином рынке газа. Зафиксировано, что цена на газ для Белоруссии до 2022 года сохранится на прежнем уровне — 128,5 доллара за тысячу кубометров без индексации на инфляцию. Это в семь-восемь раз ниже, чем газ сейчас стоит на спотовом рынке в Европе.

ФБА «Экономика сегодня» /

В ближайшей перспективе будет объединен рынок нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии. Оба эти пункта Москва и Минск закрепят отдельными международными договорами.

Россия открывает Белоруссии свой рынок государственных закупок. Со следующего года белорусские компании смогут подавать заявки на участие в тендерах — начиная от ремонта дорог и заканчивая поставкой продуктов питания. Последний момент очень важен — российский госзаказ огромен, и это, с одной стороны, даст белорусской экономике серьезный стимул для роста, а с другой — поставит экономику РБ под контроль России.

В подписанных 4 ноября отраслевых союзных программах много внимания уделяется снятию торговых барьеров между Москвой и Минском. Речь идет о сближении денежно-кредитной политики, валютного регулирования, платежных систем, налогового и таможенного права, транспортного контроля.

В рамках подписания 28 программ президенты РФ и РБ объявили об общей макроэкономической политике и интеграции платежных систем. Это задачи следующего этапа интеграции.

Мотивы сторон ясны

Важный момент — принятие новой военной доктрины Союзного государства. Ее детали не озвучиваются, но Лукашенко несколько раз повторил, что юго-западная граница теперь надежно защищена. Тут можно увидеть намек не только на Польшу, но и на Украину.

Можно предположить, что новая военная доктрина Союзного государства предусматривает дальнейшее углубление военно-технической интеграции РФ и РБ. Мотивы сторон ясны. Россия включает Белоруссию в единую систему ПВО/ПРО, закрывая своими ЗРК С-400 воздушное пространство не только над РБ, но и при необходимости над Польшей, Прибалтикой и Украиной. Плюс к этому Москва получает возможность использовать территорию и инфраструктуру страны-союзника, снижает военную нагрузку на Калининград и уравновешивает силы НАТО в регионе.

Схема военно-технической интеграции, по-видимому, предусматривает также введение в ВС РБ единых (российских) военных стандартов, что позволит в случае военной опасности интегрировать подразделения ВС двух стран в единое целое. И, разумеется, военно-техническая интеграция предусматривает перевооружение ВС РБ. 12 сентября президент Александр Лукашенко объявил, что Белоруссия планирует закупку российского вооружения на сумму более чем 1 млрд долларов. Много это или мало? В 2020-м все военные расходы Минска оценивались в 785 млн долларов, так что закупка новейшего вооружения на миллиард — это для РБ очень солидно.

ВС Белоруссии получат не только новейшее вооружение, но и ценный военный и технический опыт, которого ВС РБ, в отличие от ВС РФ, критически не хватает. Добавлю, что перевооружение белорусской армии на новом, более современном уровне, укрепит общую обороноспособность РФ и РБ, а также позволит дать дополнительный импульс развитию ОДКБ.

пресс-служба Минобороны РФ /

Отдельно хочется обратить внимание на обещанную 4 ноября Лукашенко конституционную реформу в РБ, которая выступает обязательной частью процесса создания Союзного государства. Она же будет являться настоящей лакмусовой бумажкой для Александра Григорьевича. Состоится в феврале 2022 года в РБ референдума по конституции — отлично, перезапуск интеграционного проекта РФ и РБ идет по плану. Не состоится — Лукашенко опять пытается соскочить с темы.

Только вперед!..

Теперь, после перечисления частных итогов заседания Высшего госсовета Союзного государства, хотелось бы вернуться к итогам общим, выделив еще одну яркую деталь интеграционного пазла.

Для России Белоруссия выступает ядром проекта интеграции, но не единственным элементом. Президент РФ, вложивший в реализацию проекта интеграции немало собственных усилий, мыслит глобально. Он понимает, что Россия может сохраниться как технологическая мировая держава только в рамках большого интеграционного проекта с большими населением, внутренним рынком и ресурсными возможностями. При этом тот же самый проект является для РБ единственным вариантом сохранения собственной промышленности и экономики.

ФБА «Экономика сегодня» /

Россия предоставляет Белоруссии доступ к своему госзаказу и внутреннему рынку, получая в обмен на это возможность использовать в своих интересах белорусскую промышленность и идущий по территории РБ товаропоток. Москва и Минск объединяют внутренние рынки, наращивая тем самым возможности, в первую очередь — самых наукоемких отраслей своей промышленности. Это дает шанс России и ее партнерам по интеграции выдержать темп технологического прогресса, а также сохранить уровень жизни своих граждан, свои экономики и суверенитет. Примером же того, к чему может привести отказ от интеграции, является современная Украина. Так что у Москвы и Минска в деле строительства Союзного государства пути назад нет — только вперед!

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