Генерал-полковник Лапин: учения спецназа ЦВО в Таджикистане состоятся в ноябре

Чебаркуль (Челябинская область), 8 ноября. Подразделения сил специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) проведут учения на таджикистанском полигоне Ляур в ноябре нынешнего года. Об этом заявил командующий ЦВО Александр Лапин.

Бойцы спецназа ЦВО прибудут в Таджикистан во второй половине ноября, отметил генерал-полковник Лапин на церемонии награждения победителей окружного этапа всероссийского фестиваля прессы «Центральный медиаас — 2021».

«У нас будут специальные учения в Таджикистане, мы опять возвращаемся (в эту страну-участницу ОДКБ. — Прим. ред.), это уже будут учения подразделений специального назначения вблизи полигона Ляур», — заявил командующий ЦВО.

Ранее стало известно о начале миротворческих учений «Нерушимое братство — 2021» коллективных сил ОДКБ на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. О маневрах кораблей Черноморского флота с отражением атаки «вражеских» самолетов на объекты портовой инфраструктуры информировал RT.