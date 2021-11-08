Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 13:02
13:01
Политика
Публицист Союстов: Перезапуск проекта Союзного государства РФ и РБ стартовал 4 ноября
12:57
Спорт
Сергей Прядкин занял пост советника президента УЕФА
12:56
Общество
Власти Дагестана указали на деструктивные силы, влияющие на отношения России с соседями
12:54
Общество
Букингемский дворец ответил на письмо школьницы из Новокузнецка
12:53
Шоу-бизнес
Кехман заявил, что на спектакль с Бузовой было куплено чуть больше 200 билетов
12:51
Экономика
Белоруссия планирует отгрузить через порты РФ около 2,3 млн тонн нефтепродуктов
12:48
Общество
Дмитрий Песков прокомментировал сбои с QR-кодами на портале «Госуслуги»
12:48
Политика
Авторы Strategic Culture назвали «манихейством» слова Байдена о «стабильном» диалоге с РФ
12:47
Общество
Госпитализированный с коронавирусом Александр Серов уже вернулся к работе
12:46
Общество
Песков: изменение срока действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 не обсуждается
Все новости

Генерал-полковник Лапин: учения спецназа ЦВО в Таджикистане состоятся в ноябре
Армия
Генерал-полковник Лапин: учения спецназа ЦВО в Таджикистане состоятся в ноябре
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Чебаркуль (Челябинская область), 8 ноября. Подразделения сил специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) проведут учения на таджикистанском полигоне Ляур в ноябре нынешнего года. Об этом заявил командующий ЦВО Александр Лапин.

Бойцы спецназа ЦВО прибудут в Таджикистан во второй половине ноября, отметил генерал-полковник Лапин на церемонии награждения победителей окружного этапа всероссийского фестиваля прессы «Центральный медиаас — 2021».

«У нас будут специальные учения в Таджикистане, мы опять возвращаемся (в эту страну-участницу ОДКБ. — Прим. ред.), это уже будут учения подразделений специального назначения вблизи полигона Ляур», — заявил командующий ЦВО.

Ранее стало известно о начале миротворческих учений «Нерушимое братство — 2021» коллективных сил ОДКБ на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. О маневрах кораблей Черноморского флота с отражением атаки «вражеских» самолетов на объекты портовой инфраструктуры информировал RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Генерал-полковник Лапин: учения спецназа ЦВО в Таджикистане состоятся в ноябре
спецназ учения цво
Комментировать