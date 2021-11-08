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Перечень проектов по комплексному развитию Сочи утвердили в кабмине
Экономика
Перечень проектов по комплексному развитию Сочи утвердили в кабмине
пресс-служба администрации Сочи

Москва, 8 ноября. Правительство РФ утвердило распоряжение о запуске работ по комплексному развитию Сочи. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая совещание со своими заместителями.

Список приоритетных проектов уже определен, отметил глава кабинета министров. Всего в план были включены 27 мероприятий по улучшению городской инфраструктуры.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает старт началу работ по комплексному развитию Сочи», — сообщил Мишустин.

По его словам, в течение восьми ближайших лет предлагается обустроить, отремонтировать и значительно улучшить городскую инфраструктуру.

Темпы подорожания квартир в Сочи превзошли показатели Москвы. Квадратный метр там подорожал с января 2021 года на 55%, а в столице — на 2,6%, свидетельствуют результаты исследования экспертов ЦИАН.

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