Звезда МХТ им. Чехова Куличков призвал актеров отказаться от скандалов и работать

Москва, 8 ноября. Актер театра и кино Дмитрий Куличков высказал своем мнение о скандалах в профессии. Он уверен, что конфликты возникают из-за непонимания двух разных поколений, а также из-за нежелания работать.

Куличков в интервью порталу «Известия» рассказал о своем видении конфликтов в театре. Актер уверен, что с приходом нового поколения неизбежно возникает непонимание с успешными театральными деятелями. Но если возникает ситуация, когда одно поколение ругает, а другое работает, то конфликт считается непродуктивным. Артист уверен, что главное в профессии — работать.

«Зато если все работают, точно все получится. Вот я к таким и отношусь. А нет возможности работать — надо идти туда, где она есть», — заявил звезда МХТ имени Чехова.

Сам актер называет себя «наемным сотрудником». Куличков категорично отвечает, что ему не нужны скандалы, он должен работать и никуда не лезть. Ему достаточно, что есть материал, с которым он может выходить на сцену или сниматься в кино.

В последнее время зрители наблюдают конфликт между Ольгой Бузовой и новым директором МХАТ имени Горького Владимиром Кехманом. Певица была разгневана, когда узнала об отмене спектакля «Чудесный грузин» с ее участием. Худрук объяснил, что постановка перенесена из-за непопулярности.