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Читатели WSJ заявили о неразборчивости Байдена во внешней и оборонной политике

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 11:50
Политика
Читатели WSJ заявили о неразборчивости Байдена во внешней и оборонной политике
Global Look Press  /  Pignatelli/EUC

Вашингтон, 8 ноября. США нужны крепкие связи с Россией. Агрессивная политика не помогает в развитии отношений, заявили читатели The Wall Street Journal.

Американский сенатор Том Коттон опубликовал статью, в которой призвал президента США Джо Байдена отвлечься от климатических вопросов и обратить внимание на Россию. По мнению автора материала, нужно вести в отношении Москвы более жесткую политику.

Однако с ним не согласились читатели издания. По их мнению, негативные выпады не приводят ни к чему хорошему. Кроме того, Байден неразборчив во внешней и оборонной политике.

«Это редко помогало исправить ситуацию. Не согласен с необходимостью вводить новые санкции, которые никак не помогают», — написал один из комментаторов.

Ранее сенатор Рик Скотт назвал президентство Байдена «катастрофой» для США. Он довел страну до опасно низких показателей, процитировали политика на сайте НСН.

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