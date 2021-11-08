Читатели WSJ заявили о неразборчивости Байдена во внешней и оборонной политике

Вашингтон, 8 ноября. США нужны крепкие связи с Россией. Агрессивная политика не помогает в развитии отношений, заявили читатели The Wall Street Journal.

Американский сенатор Том Коттон опубликовал статью, в которой призвал президента США Джо Байдена отвлечься от климатических вопросов и обратить внимание на Россию. По мнению автора материала, нужно вести в отношении Москвы более жесткую политику.

Однако с ним не согласились читатели издания. По их мнению, негативные выпады не приводят ни к чему хорошему. Кроме того, Байден неразборчив во внешней и оборонной политике.

«Это редко помогало исправить ситуацию. Не согласен с необходимостью вводить новые санкции, которые никак не помогают», — написал один из комментаторов.

Ранее сенатор Рик Скотт назвал президентство Байдена «катастрофой» для США. Он довел страну до опасно низких показателей, процитировали политика на сайте НСН.